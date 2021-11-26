ГЛАВЛИТ

ГЛАВЛИТ - распространённое название центрального государственного органа, осуществлявшего предварительную цензуру в РСФСР и СССР в 1922-1990 годах.

Уч­ре­ж­де­ние не­од­но­крат­но ме­ня­ло на­зва­ние и ве­дом­ст­вен­ную при­над­леж­ность: Главное управ­ле­ние по де­лам ли­те­ра­ту­ры и из­да­тельств Нар­ко­ма­та про­све­ще­ния РСФСР (1922-1933 годы; фак­ти­че­ски ру­ко­во­ди­ло ана­ло­гич­ны­ми ор­га­на­ми в др.угих со­юз­ных рес­пуб­ли­ках), Управ­ле­ние Упол­но­мо­чен­но­го СНК (с 1946 года - СМ) СССР по ох­ра­не во­енных и государственных тайн в пе­ча­ти (1933-1953 годы), Главное управ­ле­ние по ох­ра­не во­енных и государственных тайн в пе­ча­ти МВД СССР (март - октябрь 1953 года), Главное управ­ле­ние по ох­ра­не во­енных и государственных тайн в пе­ча­ти при СМ СССР (1953-1963 годы), Главное управ­ле­ние по ох­ра­не во­енных и государственных тайн в пе­ча­ти Государственного комитета СМ СССР по пе­ча­ти (1963-1966 годы), Главное управ­ле­ние по ох­ра­не государственных тайн в пе­ча­ти при СМ СССР (1966-1990 годы). Ме­ст­ны­ми ор­га­на­ми Главлита яв­ля­лись крае­вые, об­ла­ст­ные, го­род­ские и рай­он­ные управ­ле­ния, а с 1930-х годов - и управ­ле­ния в рес­пуб­ли­ках СССР; цен­зо­ры Главлита на­хо­ди­лись так­же не­по­сред­ст­вен­но в из­да­тель­ст­вах.

Главлит и его ме­ст­ные ор­га­ны осу­ще­ст­в­ля­ли пред­ва­рительную цен­зу­ру всех ви­дов пе­чат­ной про­дук­ции (кни­ги, га­зе­ты, жур­на­лы, пла­ка­ты, эти­кет­ки и пр.). До 1931 года от цен­зу­ры Главлита бы­ли ос­во­бо­ж­де­ны из­да­ния РКП(б) [с 1925 года ВКП(б)], Ком­му­ни­стического ин­тер­на­цио­на­ла, Гос­из­да­та, Главного по­ли­ти­ко-про­све­ти­тель­но­го комитета Рес­пуб­ли­ки Нар­ком­про­са РСФСР, АН СССР (до 1925 года РАН), а так­же газеты « Из­вес­тия ». Главлит под­вер­гал пред­ва­рительной цен­зу­ре так­же ки­но­сце­на­рии, тек­сты ра­дио­ве­ща­ния, дра­ма­ти­че­ских, му­зы­каль­ных, цир­ко­вых и эс­т­рад­ных вы­сту­п­ле­ний; кон­тро­ли­ро­вал дея­тель­ность всех биб­лио­тек , книж­ных ма­га­зи­нов и ти­по­гра­фий. Главлит вос­пре­щал из­да­ние или рас­про­стра­не­ние «ан­ти­со­вет­ских» про­из­ве­де­ний, а так­же про­из­ве­де­ний, раз­гла­шав­ших во­енные и государственные тай­ны, воз­бу­ж­дав­ших национальный и ре­лигиозный фа­на­тизм, но­сив­ших пор­но­гра­фический ха­рак­тер. Со­став­лял и вы­пус­кал для за­кры­то­го поль­зо­ва­ния спи­ски книг, под­ле­жав­ших ис­клю­че­нию из об­щественных биб­лио­тек и кни­го­тор­го­вой се­ти (на их ос­но­ве фор­ми­ро­ва­лись биб­лио­теч­ные «спец­хра­ны»), а так­же пе­реч­ни све­де­ний, не под­ле­жав­ших ог­ла­ше­нию (ими ру­ко­во­дство­ва­лись цен­зо­ры в це­лях со­хра­не­ния государственной и во­енной тай­ны). Часть функ­ций Главлита вы­пол­ня­ли ор­га­ны РКП(б) - ВКП(б) - КПСС. В хо­де про­во­ди­мой М.С. Гор­ба­чё­вым по­ли­ти­ки «глас­но­сти» функ­ции Главлита су­зи­лись. С 1990 года в свя­зи с уп­разд­не­ни­ем цен­зу­ры (За­кон СССР о пе­ча­ти и дру­гих сред­ст­вах мас­со­вой ин­фор­ма­ции от 12.6.1990 года) Главлит осу­ще­ст­в­лял толь­ко вы­бо­роч­ный кон­троль из­дан­ных про­из­ве­де­ний пе­ча­ти на пред­мет не­раз­гла­ше­ния в них государственных тайн (в августа 1990 года Главлит стал на­зы­вать­ся Главным уп­рав­ле­ни­ем по ох­ра­не государственных тайн в пе­ча­ти и других сред­ст­вах мас­со­вой ин­фор­ма­ции при СМ СССР).

Ру­ко­во­ди­те­ли Главлита: П.И. Ле­бе­дев-По­лян­ский (1922-1930 годы), Б.М. Во­лин (1931-1935 годы), С. Б. Ин­гу­лов (1935-1937 годы), Н.Г. Сад­чи­ков (1938-1946 годы), К.К. Омель­чен­ко (1946-1957 годы), П.К. Ро­ма­нов (1957-1965, 1966-1986 годы), А.Н. Охот­ни­ков (1965-1966 годы), В.А. Бол­ды­рев (1986-1990 годы).

Исторические источники:

Ис­то­рия со­вет­ской по­ли­ти­че­ской цен­зу­ры: До­ку­мен­ты и ком­мен­та­рии / Ответственный составитель и руководитель твор­че­ско­го кол­лек­ти­ва Т.М. Го­ряе­ва. М., 1997;

Цен­зу­ра в Со­вет­ском Сою­зе. 1917-1991 годы. До­ку­мен­ты / Составитель А.В. Блюм. М., 2004.

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