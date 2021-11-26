ГЛАВЛИТ
ГЛАВЛИТ - распространённое название центрального государственного органа, осуществлявшего предварительную цензуру в РСФСР и СССР в 1922-1990 годах.
Учреждение неоднократно меняло название и ведомственную принадлежность: Главное управление по делам литературы и издательств Наркомата просвещения РСФСР (1922-1933 годы; фактически руководило аналогичными органами в др.угих союзных республиках), Управление Уполномоченного СНК (с 1946 года - СМ) СССР по охране военных и государственных тайн в печати (1933-1953 годы), Главное управление по охране военных и государственных тайн в печати МВД СССР (март - октябрь 1953 года), Главное управление по охране военных и государственных тайн в печати при СМ СССР (1953-1963 годы), Главное управление по охране военных и государственных тайн в печати Государственного комитета СМ СССР по печати (1963-1966 годы), Главное управление по охране государственных тайн в печати при СМ СССР (1966-1990 годы). Местными органами Главлита являлись краевые, областные, городские и районные управления, а с 1930-х годов - и управления в республиках СССР; цензоры Главлита находились также непосредственно в издательствах.
Главлит и его местные органы осуществляли предварительную цензуру всех видов печатной продукции (книги, газеты, журналы, плакаты, этикетки и пр.). До 1931 года от цензуры Главлита были освобождены издания РКП(б) [с 1925 года ВКП(б)], Коммунистического интернационала, Госиздата, Главного политико-просветительного комитета Республики Наркомпроса РСФСР, АН СССР (до 1925 года РАН), а также газеты «Известия». Главлит подвергал предварительной цензуре также киносценарии, тексты радиовещания, драматических, музыкальных, цирковых и эстрадных выступлений; контролировал деятельность всех библиотек, книжных магазинов и типографий. Главлит воспрещал издание или распространение «антисоветских» произведений, а также произведений, разглашавших военные и государственные тайны, возбуждавших национальный и религиозный фанатизм, носивших порнографический характер. Составлял и выпускал для закрытого пользования списки книг, подлежавших исключению из общественных библиотек и книготорговой сети (на их основе формировались библиотечные «спецхраны»), а также перечни сведений, не подлежавших оглашению (ими руководствовались цензоры в целях сохранения государственной и военной тайны). Часть функций Главлита выполняли органы РКП(б) - ВКП(б) - КПСС. В ходе проводимой М.С. Горбачёвым политики «гласности» функции Главлита сузились. С 1990 года в связи с упразднением цензуры (Закон СССР о печати и других средствах массовой информации от 12.6.1990 года) Главлит осуществлял только выборочный контроль изданных произведений печати на предмет неразглашения в них государственных тайн (в августа 1990 года Главлит стал называться Главным управлением по охране государственных тайн в печати и других средствах массовой информации при СМ СССР).
Руководители Главлита: П.И. Лебедев-Полянский (1922-1930 годы), Б.М. Волин (1931-1935 годы), С. Б. Ингулов (1935-1937 годы), Н.Г. Садчиков (1938-1946 годы), К.К. Омельченко (1946-1957 годы), П.К. Романов (1957-1965, 1966-1986 годы), А.Н. Охотников (1965-1966 годы), В.А. Болдырев (1986-1990 годы).
Исторические источники:
История советской политической цензуры: Документы и комментарии / Ответственный составитель и руководитель творческого коллектива Т.М. Горяева. М., 1997;
Цензура в Советском Союзе. 1917-1991 годы. Документы / Составитель А.В. Блюм. М., 2004.