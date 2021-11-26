ФЛОРЕНСКИЙ Павел Александрович

Религиозный философ, богослов, математик и естествоиспытатель, автор трудов по искусствоведению, языкознанию, точным наукам, ученый-энциклопедист, поэт, священник.

В 1904 г. окончил физико-математический факультет Московского университета , слушал лекции на историко-филологическом факультете, самостоятельно изучал историю искусства. В 1904 г. в работе "О символах бесконечности" выступал с позиций математического идеализма. В 1907 г. выпустил сборник стихов "В вечной лазури". В 1904 г. поступил в Московскую Духовную Академию , в 1908 г. стал доцентом по кафедре истории философии. В 1911 г. стал священником. Служил в Московской Духовной Академии (до 1919 г.). Как философ испытывал влияние В. Соловьева. С 1914 г. - экстраординарный профессор . В 1914 г. опубликовал свой главный труд "Столп и утверждение истины. Опыт православной Теодицеи". В 1918 г. входил в Комиссию по охране памятников искусства и старины Троице-Сергиевой Лавры, участвовал в спасении мощей Сергия Радонежского. Автор работы "Троице-Сергиева Лавра и Россия". Флоренский считал, что существуют видимый и незримый, сверхчувственный миры. Между ними существует связь, что доказывают сновидения ("Иконостас"). С 1921 г. профессор Высших художественно-технических мастерских.

Сотрудничал с объединением художников "Маковец", члены которого считали, что основой творчества является живой религиозный опыт. В 1921 г. был избран профессором ВХУТЕМАС по кафедре анализа пространственности и художественных произведениях на печатно-графическом факультете. В книге "Мнимости и геометрии" (1922 г.) обосновывал возможность конечности Вселенной, в которой человек является средоточием творения. В 1921 г. Флоренский работал в Главэлектро ВСНХ РСФСР, участвовал в VIII электротехническом съезде, на котором обсуждался план ГОЭЛРО. В 1924 г. Флоренский был избран членом Центрального электротехнического совета Главэлектро. Работал в Московском объединенном комитете электротехнических норм и правил. С 1927 г. редактировал "Техническую энциклопедию" и писал в нее статьи. В 1931 г. избран в президиум бюро по электроизолирующим материалам Всесоюзного энергетического комитета, в 1932 г. состоял в комиссии по стандартизации научно-технических обозначений терминов и символов при Совете Труда и Обороны СССР. В 1928 г. Флоренский был сослан в Нижний Новгород, но вскоре (по ходатайству Е. Пешковой) был освобожден и восстановлен в должности. 26 февраля 1933 г. был арестован и осужден тройкой на 10 лет заключения. Работал в научно-исследовательском отделе управления БАМЛАГ. В феврале 1934 г. был направлен на опытную мерзлотную станцию. В августе был переведен в лагерь "Свободный", в сентябре - в Соловецкий лагерь особого назначения. Работал на заводе йодной промышленности, сделал ряд научных открытий. 25 ноября 1937 г. Флоренский был приговорен к смертной казни.

Сочинения:

Иконостас. М., 2006;

Сочинения. М., 1999;

Столп и утверждение Истины: Опыт православной теодицеи в двенадцати письмах. М., 2012.