ЕНЕЙ ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ

ЕНЕЙ ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ - российский художник кино, народный художник СССР.

Учил­ся в По­ли­тех­ническом университете и в АХ в Бу­да­пеш­те (1908-1911). С 1914 года уча­ст­во­вал в 1-й ми­ро­вой вой­не , в го­ды Гражданской вой­ны 1917-1922 годов - в ря­дах Крас­ной Ар­мии. В 1923-1971 годах ху­дож­ник сту­дии «Сев­зап­ки­но»-«Лен­фильм» (в 1941-1944 годах - Центральной объ­е­ди­нён­ной сту­дии ху­дожественных филь­мов в Ал­ма-Ате и Ал­ма-Атин­ской ки­но­сту­дии). Ра­бо­тал с ре­жис­сё­ра­ми Г.М. Ко­зин­це­вым и Л.З. Трау­бер­гом. Сре­ди филь­мов - «Крас­ные пар­ти­за­ны» (1924, совместно с В.Е. Его­ро­вым), «Ши­нель» (1926), «Но­вый Ва­ви­лон» (1929), «Юность Мак­си­ма» (1935), «Овод» (1955), «Дон Ки­хот» (1957, совместно с Н.И. Альт­ма­ном), «Гам­лет» (1964, совместно с Г.Б. Кро­па­чёвым и С.Б. Вир­са­лад­зе), «Ка­те­ри­на Из­май­ло­ва» (1967). Один из ос­но­во­по­лож­ни­ков советского ки­но­де­ко­ра­ци­он­но­го искусства, Еней для соз­да­ния яр­ких зри­тель­ных об­ра­зов ис­поль­зо­вал тра­ди­ции ев­ропейской жи­во­пи­си XIX века (в ран­них филь­мах - немецкого экс­прес­сио­низ­ма ), стре­мил­ся пе­ре­дать ат­мо­сфе­ру дей­ст­вия, мас­тер­ски вла­дел све­том. Ра­бо­тал так­же в ле­нинградских те­ат­рах (БДТ и других). Государственная премия СССР (1948). На­гра­ж­дён ор­де­ном Ле­ни­на (1967).