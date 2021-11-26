ЕНЕЙ ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
ЕНЕЙ ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ - российский художник кино, народный художник СССР.
Учился в Политехническом университете и в АХ в Будапеште (1908-1911). С 1914 года участвовал в 1-й мировой войне, в годы Гражданской войны 1917-1922 годов - в рядах Красной Армии. В 1923-1971 годах художник студии «Севзапкино»-«Ленфильм» (в 1941-1944 годах - Центральной объединённой студии художественных фильмов в Алма-Ате и Алма-Атинской киностудии). Работал с режиссёрами Г.М. Козинцевым и Л.З. Траубергом. Среди фильмов - «Красные партизаны» (1924, совместно с В.Е. Егоровым), «Шинель» (1926), «Новый Вавилон» (1929), «Юность Максима» (1935), «Овод» (1955), «Дон Кихот» (1957, совместно с Н.И. Альтманом), «Гамлет» (1964, совместно с Г.Б. Кропачёвым и С.Б. Вирсаладзе), «Катерина Измайлова» (1967). Один из основоположников советского кинодекорационного искусства, Еней для создания ярких зрительных образов использовал традиции европейской живописи XIX века (в ранних фильмах - немецкого экспрессионизма), стремился передать атмосферу действия, мастерски владел светом. Работал также в ленинградских театрах (БДТ и других). Государственная премия СССР (1948). Награждён орденом Ленина (1967).