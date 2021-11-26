ЕГОРОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

ЕГОРОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ - российский историк, член-корреспондент АН СССР.

Окон­чил ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гический факультет Московского уни­вер­си­те­та, уче­ник П.Г. Ви­но­гра­до­ва. Не­ко­то­рое вре­мя жил и ра­бо­тал в Гер­ма­нии, где изу­чал ар­хив­ные фон­ды. Вер­нув­шись на Ро­ди­ну, чи­тал лек­ции на московских Выс­ших жен­ских кур­сах, в университете А.Л. Ша­няв­ско­го. С 1904 года пре­по­да­вал в Московском университете, в 1911 году, вы­сту­пая про­тив ог­ра­ни­че­ния вла­стя­ми ав­то­но­мии университета (смотри Уни­вер­си­тет­ские ус­та­вы), в знак про­тес­та по­дал в от­став­ку вслед за рек­то­ром университета А.А. Ма­нуй­ло­вым . По­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года ра­бо­тал в 1-м МГУ, Институте ис­то­рии РАНИОН, Библиотеке имени В.И. Ле­ни­на (ру­ко­во­дил биб­лио­гра­фичекой ра­бо­той по все­об­щей ис­то­рии). За­ни­мал­ся во­про­са­ми ис­точ­ни­ко­ве­де­ния, ис­то­рио­гра­фии и ме­то­до­ло­гии ис­то­рии сред­них ве­ков. Из­дал «Са­ли­че­скую прав­ду» с ком­мен­та­рия­ми и другие средневековые па­мят­ки пра­ва, про­ана­ли­зи­ро­вал про­цес­сы гер­ма­ни­за­ции по­лаб­ских сла­вян.

Сочинения:

Lex Salica. К., 1906 (изд., ком­мент.);

Сред­не­ве­ко­вье в его па­мят­ни­ках. М., 1913 (пер., ред.);

Сла­вя­но-­гер­ман­ские от­но­ше­ния в сред­ние ве­ка. Ко­ло­ни­за­ция Мек­лен­бур­га в XIII в. М., 1915. Т. 1–2.