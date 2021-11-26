ДЗИГАН ЕФИМ ЛЬВОВИЧ

ДЗИГАН ЕФИМ ЛЬВОВИЧ - российский кинорежиссёр, народный артист СССР.

В 1923 году окон­чил ки­но­шко­лу Б.В. Чай­ков­ско­го. С 1924 года ас­си­стент ре­жис­сё­ра, ак­тёр, по­мощ­ник опе­ра­то­ра на разл. ки­но­сту­ди­ях. Как ре­жис­сёр де­бю­ти­ро­вал в 1928 году на сту­дии Гос­кин­пром Гру­зии фильм «Пер­вый кор­нет Стреш­нев» (совместно с М.Э. Чиа­у­ре­ли). Его те­ма - ря­до­вой че­ло­век в мо­мент ис­то­рического пе­ре­ло­ма - ста­нет од­ной из ос­нов­ных в твор­че­ст­ве Дзигана. В 1936 году по сце­на­рию Вс.В. Виш­нев­ско­го по­ста­вил фильм «Мы из Крон­штад­та» (главная премия Па­риж­ской ме­ж­ду­народной вы­став­ки, 1937 год; Государственная премия СССР, 1941 год). В су­ро­вом, ро­ман­ти­че­ски при­под­ня­том, мо­ну­мен­таль­ном филь­ме соз­да­на га­ле­рея за­по­ми­наю­щих­ся об­ра­зов, яр­ко вос­про­из­ве­де­на ат­мо­сфе­ра ре­во­люционной эпо­хи. Сре­ди других филь­мов: «Бог вой­ны» (1929), «Жен­щи­на» (1932), «Фа­та­ли-Хан» (1947, вы­пу­щен на эк­ран в 1959), «Джам­бул» (1953). Один из пер­вых отечественных ши­ро­ко­эк­ран­ных филь­мов «Про­лог» (1956) по­свя­щён ре­во­люционным со­бы­ти­ям 1905 года. Ге­рои­ко-эпическое на­ча­ло твор­че­ст­ва Дзигана про­яви­лось в фильме «Же­лез­ный по­ток» (1967 года, по ро­ма­ну А.С. Се­ра­фи­мо­ви­ча; главная премия Мкф в Ве­не­ции). Ав­тор сце­на­риев ря­да сво­их филь­мов. С 1937 года пре­по­да­вал во ВГИКе. Профессор (1965). Сре­ди уче­ни­ков - Э.Г. Кли­мов, Э.Г. Ке­о­са­ян. На­гра­ж­дён ор­де­на­ми Ле­ни­на (1936, 1978).

Сочинения :

Мы из Крон­штад­та. Прин­ци­пы ре­жис­сер­ско­го по­строе­ния филь­ма. М., 1937;

Ав­тор и ре­жис­сер // Во­про­сы ки­но­дра­ма­тур­гии. М., 1956. Вып. 2;

О ре­жис­сер­ском сце­на­рии. М., 1961;

По­сти­гая ге­рои­ку вре­ме­ни. М., 1975;

Жизнь и филь­мы: Ста­тьи, сви­де­тель­ст­ва, вос­по­ми­на­ния, раз­мыш­ле­ния. М., 1981.

Иллюстрация:

Е. Л. Дзи­ган. Кадр из филь­ма «Мы из Крон­штад­та». 1936.

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