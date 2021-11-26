ДЗИГАН ЕФИМ ЛЬВОВИЧ
ДЗИГАН ЕФИМ ЛЬВОВИЧ - российский кинорежиссёр, народный артист СССР.
В 1923 году окончил киношколу Б.В. Чайковского. С 1924 года ассистент режиссёра, актёр, помощник оператора на разл. киностудиях. Как режиссёр дебютировал в 1928 году на студии Госкинпром Грузии фильм «Первый корнет Стрешнев» (совместно с М.Э. Чиаурели). Его тема - рядовой человек в момент исторического перелома - станет одной из основных в творчестве Дзигана. В 1936 году по сценарию Вс.В. Вишневского поставил фильм «Мы из Кронштадта» (главная премия Парижской международной выставки, 1937 год; Государственная премия СССР, 1941 год). В суровом, романтически приподнятом, монументальном фильме создана галерея запоминающихся образов, ярко воспроизведена атмосфера революционной эпохи. Среди других фильмов: «Бог войны» (1929), «Женщина» (1932), «Фатали-Хан» (1947, выпущен на экран в 1959), «Джамбул» (1953). Один из первых отечественных широкоэкранных фильмов «Пролог» (1956) посвящён революционным событиям 1905 года. Героико-эпическое начало творчества Дзигана проявилось в фильме «Железный поток» (1967 года, по роману А.С. Серафимовича; главная премия Мкф в Венеции). Автор сценариев ряда своих фильмов. С 1937 года преподавал во ВГИКе. Профессор (1965). Среди учеников - Э.Г. Климов, Э.Г. Кеосаян. Награждён орденами Ленина (1936, 1978).
Сочинения:
Мы из Кронштадта. Принципы режиссерского построения фильма. М., 1937;
Автор и режиссер // Вопросы кинодраматургии. М., 1956. Вып. 2;
О режиссерском сценарии. М., 1961;
Постигая героику времени. М., 1975;
Жизнь и фильмы: Статьи, свидетельства, воспоминания, размышления. М., 1981.
Иллюстрация:
Е. Л. Дзиган. Кадр из фильма «Мы из Кронштадта». 1936.
Архив БРЭ.