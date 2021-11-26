ДРЕВИН АЛЕКСАНДР ДАВИДОВИЧ
ДРЕВИН АЛЕКСАНДР ДАВИДОВИЧ - российский и латвийский живописец.
Сын столяра Д. Древинга, отец А. А. Древина. Окончил мореходное училище в Риге (1907 год); участвовал в революционных событиях 1906 года. Обучался в Рижской художественной школе (1909-1914 годы) у В. Пурвитиса; ранние пейзажи созданы под влиянием импрессионизма («Пейзаж с забором», 1911-1912 годы, Художественный музей, Рига). В 1915 году Древин переехал в Москву; изучал современную французскую живопись в собраниях С. И. Щукина и И. А. Морозова. Входил в рижскую группу художников «Зелёный цветок» (1915-1917 годы), участвовал в выставках латышских художников в Петрограде и Москве (1915-1916 годы), «Группы экспрессионистов» в Риге (1918 год). Созданный в 1915-1917 годы цикл картин «Беженки» отличается приглушённостью тонов, подчёркнутым лаконизмом, имперсональностью образов (эту же тему Древин разрабатывал в серии ксилографий).
В 1918 году Древин возглавлял художественную секцию при Комиссариате по латышским национальным делам, в 1918-1920 годах по приглашению В. Е. Татлина работал в Отделе ИЗО Наркомпроса и возглавлял Музейное бюро при этом отделе; вместе с В. Д. Бубновой, А. М. Родченко, В. В. Кандинским и Р. Р. Фальком участвовал в создании живописной культуры музея (1919 год) и Института художественной культуры (Инхук) в Москве. Член общества «Московские живописцы» (1924-1925 годы), Ассоциации художников революционной России;(1926 год), член-учредитель Общества московских художников (1927-1932 годы); сотрудник Государственной Академии художественных наук (1922 год).
После краткого увлечения беспредметной живописью, близкой русскому лучизму (1918-1921 годы), Древин «возвращается к природе»; в его творчестве заметны соприкосновения с экспрессионизмом и неоромантическими тенденциями европейского искусства 1920-х годов. Серия пейзажей Подмосковья (1923-1924 годы) своими тревожными всполохами света, интенсивностью цвета и драматизмом неожиданно близка работам М. де Вламинка тех же лет. Более панорамны эпические пейзажи, созданные в 1926-1928 годы во время поездок на Урал (вместе с женой, Н. А. Удальцовой). Начало 1930-х годов - самый плодотворный период творчества Древина, время синтеза его различных художественных исканий и становления индивидуального стиля.
В результате творческой командировки на Алтай (1921-1932 годы, вместе с женой) созданы «алтайские» серии картин (нередко на основе натурных эскизов гуашью); в них свет становится формообразующим началом, выразительные средства живописи подчёркнуто форсированы - контрастно сопоставлены яркие краски, взвихренные потоки мазков словно состязаются с тектоническими силами природы, композиция асимметрична и нестабильна.
Пространство в картинах Древина трактуется всё более условно, вместо линейной начинает доминировать цветовая перспектива, живописный образ как бы разворачивается в едином пространственно-временном континууме. Целью художника становится создание другой, преображённой реальности, подчиняющейся законам прекрасного и вечного. Вторая «алтайская» серия картин более гармонична по цвету, богатству его тончайших модуляций; одушевлённая метафора пронизывает образный строй многих произведений, в которых нередко появляются фигуры людей и животных («Косуля в снегах», 1931-1932 годы, частное собрание, Москва).
В это же время Древин обращается к теме города - призрачного, мрачного, с безликими домами-бараками, зияющими чёрными провалами окон, одинокими прохожими, напоминающими фантомы («Двое в городе», 1930-1931 годы, Музей современного искусства, коллекция Г. Костакиса, Салоники; «Свидание», 1931 год, частное собрание, Москва). Эти работы Древина воспринимаются как художественное воплощение длящегося кошмара, трагедии жизни в несвободной стране. Метафорой побега от сгущавшейся мрачной действительности тех лет являются картины, посвящённые морю («Кораблик», 1931 год, Государственная Третьяковская галерея). Несмотря на обвинения Древина официальной советской критикой в «формализме» и диффамацию его искусства, Древин и Н. А. Удальцова были направлены в творческую командировку в Армению (1933-1934 годы). Ощущение гармонии человека и природы, неразрывность древних традиций с современностью определили эпический строй созданных там картин и рисунков Древина, от которых веет библейским величием («Дорога в Норк», 1933 год, собрание А. Я. Абрамяна, Ереван, и другие).
Древин преподавал во Вхутемасе–Вхутеине в Москве (1920-1930 годы; профессор). 17.01.1938 года художник был арестован и вскоре расстрелян; реабилитирован посмертно (1957 год).
Иллюстрации:
А. Д. Древин. «Сухая берёза. Алтай». 1930. Художественный музей (Рига). Архив БРЭ.
А. Д. Древин. «Беженки. У стола». 1916. Художественный музей (Рига). Архив БРЭ.