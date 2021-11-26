ДОЛИДЗЕ ВИКТОР ИСИДОРОВИЧ

ДОЛИДЗЕ ВИКТОР ИСИДОРОВИЧ - грузинский композитор.

До 1917 года учил­ся в Ки­ев­ском ком­мерческом институте, од­но­вре­мен­но - в Музыкальном училище по клас­сам скрип­ки и ком­по­зи­ции. В том же го­ду вер­нул­ся в Гру­зию.

Из­вест­ность ему при­нес­ла опе­ра «Ке­то и Ко­тэ» (на собственное либретто, по ко­ме­дии А. А. Ца­га­ре­ли «Ха­ну­ма», поставлена в 1919 году в Тиф­ли­се) - пер­вая грузинская ко­мическая опе­ра; в ней ис­поль­зо­ван горный фольк­лор .

Дру­гие опе­ры: «Лей­ла» (1922 год), «Ци­са­на» (1929 год; обе на собственные либретто, поставлены в Тиф­ли­се), «За­ми­ра» (не­оконченная опе­ра, ис­пол­не­на в от­рыв­ках в 1930 году в Тиф­ли­се).

Ав­тор сим­фо­нической и ка­мер­но-ин­ст­ру­мен­таль­ной му­зы­ки , пер­во­го в Гру­зии кон­цер­та для фортепиано с ор­ке­ст­ром (1932 год), ро­ман­сов.