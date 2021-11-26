ДОЛИДЗЕ ВИКТОР ИСИДОРОВИЧ
ДОЛИДЗЕ ВИКТОР ИСИДОРОВИЧ - грузинский композитор.
До 1917 года учился в Киевском коммерческом институте, одновременно - в Музыкальном училище по классам скрипки и композиции. В том же году вернулся в Грузию.
Известность ему принесла опера «Кето и Котэ» (на собственное либретто, по комедии А. А. Цагарели «Ханума», поставлена в 1919 году в Тифлисе) - первая грузинская комическая опера; в ней использован горный фольклор.
Другие оперы: «Лейла» (1922 год), «Цисана» (1929 год; обе на собственные либретто, поставлены в Тифлисе), «Замира» (неоконченная опера, исполнена в отрывках в 1930 году в Тифлисе).
Автор симфонической и камерно-инструментальной музыки, первого в Грузии концерта для фортепиано с оркестром (1932 год), романсов.