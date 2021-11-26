ДМИТРИЕВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ
ДМИТРИЕВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ - российский сценограф.
Заслуженный деятель искусств РСФСР (1944). Учился в Петрограде - в Художественной школе Е.Н. Званцевой (1916-1917) и в СХУМ (1918-1921) у К.С. Петрова-Водкина; одновременно занимался на Курсах мастерства сценич. постановок у В.Э. Мейерхольда (1917-1918). В ранних постановках ощутимо влияние «Мира искусства» и традиций народного театра: «Театр чудес» М. де Сервантеса (1917, Студия на Бородинской, Петроград), «Зори» Э. Верхарна (1920, 1-й театр РСФСР, Москва). Оформлял постановки петроградской труппы «Молодой балет» Дж. Баланчина (1921-1924), Петроградского (Ленингр.) театра драмы имени А.С. Пушкина («Эуген Несчастный» Э. Толлера, 1923; «Пётр I» А.Н. Толстого, 1935, и другие), ГАТОБа (в том числе «Любовь к трём апельсинам» С.С. Прокофьева (1926); «Пульчинелла» (1926) и «Байка про лису…» (1927) И.Ф. Стравинского; «Борис Годунов» М.П. Мусоргского (1928); «Пиковая дама» П.И. Чайковского (1935)), МАЛЕГОТа (мировые премьеры опер «Нос» (1930) и «Леди Макбет Мценского уезда» (1934) Д.Д. Шостаковича, «Война и мир» Прокофьева (1946); также «Прыжок через тень» Э. Кшенека (1927) и другие), БДТ («Бесприданница» А.Н. Островского, 1948). В 1928-1948 годы художник МХАТа (с 1941 года - главный художник; среди постановок - «Воскресение» (1930) и «Анна Каренина» (1937) по Л.Н. Толстому; «Три сестры» (1940) и «Дядя Ваня» (1947) А.П. Чехова). Сценографии Дмитриева присущи детальная, рационально продуманная разработка сценического пространства и предметной среды, эмоциональная выразительность цвета и освещения, глубокая связь с драматургией и режиссурой. Государственная премия СССР (1946 - дважды; 1948, 1949 - посмертно).
Иллюстрация:
В.В. Дмитриев. Эскиз декорации к постановке балета «Щелкунчик» П.И. Чайковского в Ленинградском театре оперыи балета. 1929.
Архив БРЭ.