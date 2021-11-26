ДАНЬКО НАТАЛИЯ ЯКОВЛЕВНА

ДАНЬКО (Дань­ко-Алек­се­ен­ко) НАТАЛИЯ ЯКОВЛЕВНА - российский скульптор.

Учи­лась в Стро­га­нов­ском училище в Мо­ск­ве (1900-1902 годы), ху­дожественной шко­ле и сту­дии Я. Ян­со­на в Виль­не (1906-1908 годы), за­тем в мас­тер­ской М.Л. Дил­лон и сту­дии Л.В. Шер­ву­да в Санкт-Пе­тер­бур­ге. В 1909-1914 годах ра­бо­та­ла в де­ко­ра­тив­но-мо­ну­мен­таль­ной мас­тер­ской скульп­то­ра В.В. Куз­не­цо­ва, уча­ст­во­ва­ла в вы­пол­не­нии гра­нит­ных рель­е­фов для зда­ний Санкт-Пе­тер­бур­га (Азо­во-Дон­ской банк и др.), Мо­ск­вы (дом Щер­ба­то­ва на Но­вин­ском буль­ва­ре) и Кие­ва, со­ору­жён­ных по про­ек­там И.А. Фо­ми­на, В.А. Щу­ко, Ф.И. Лид­ва­ля и др. В 1910-1911 годах совместно с Куз­не­цо­вым ис­пол­ни­ла рель­е­фы и фи­гу­ры для па­виль­о­нов Рос­сии на Все­мир­ной вы­став­ке в Ри­ме и Ме­ж­ду­народной вы­став­ке в Ту­ри­не. С 1914 года скульп­тор Императорского фар­фо­ро­во­го за­во­да (позд­нее - Ле­нинградского фар­фо­ро­во­го за­во­да имени М.В. Ло­мо­но­со­ва), ис­пол­ня­ла де­ко­ра­тив­ные ва­зы и ком­по­зи­ции. Один из соз­да­те­лей советского аги­та­ци­он­но­го фар­фо­ра (« Де­каб­ри­сты », 1918-1919 годы; «Мат­рос со зна­ме­нем», 1921; ком­по­зи­ция «Де­ся­ти­ле­тие Крас­ной Ар­мии», 1927, и др.). Вы­пол­ня­ла так­же порт­ре­ты дея­те­лей куль­ту­ры (В.Ф. Ни­жин­ско­го, 1920; А.А. Ах­ма­то­вой, 1924; А.П. Пав­ло­вой, 1931-1932 годы; В.Э. Мей­ер­холь­да, 1935, и др.), ком­по­зи­ции по литературным мо­ти­вам, шах­ма­ты, круж­ки, чер­ниль­ни­цы, кув­ши­ны, под­свеч­ни­ки, пе­пель­ни­цы и т. п. Боль­шин­ст­во про­из­ве­де­ний Данько бы­ли рас­пи­са­ны её се­ст­рой, Еле­ной Яков­лев­ной Дань­ко (1898-1942 годы; так­же ак­три­са и пи­са­тель­ни­ца).

Данько - один из пер­вых российских скульп­то­ров, ис­поль­зо­вав­ших фар­фор в ар­хи­тек­ту­ре [ба­рель­е­фы для стан­ции «Пло­щадь Сверд­ло­ва» («Те­ат­раль­ная») Московского мет­ро­по­ли­те­на (1936-1937 годы) и для фа­са­да Хим­кин­ско­го реч­но­го во­кза­ла (1937)].

По­лу­чи­ла Боль­шую зо­ло­тую ме­даль Все­мир­ной вы­став­ки 1925 года в Па­ри­же.

Иллюстрации:

Архив БРЭ.