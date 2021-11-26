ДАЛЬТОН-ПЛАН
ДАЛЬТОН-ПЛАН - система индивидуализированного обучения.
Была создана в начале XX века. Наименование получила по городу Далтон (штат Массачусетс, США). Автор - Е. Паркхерст.
При организации работы по Дальтон-плану учащиеся не связывались общей классной деятельностью, им предоставлялась свобода как в выборе занятий, очерёдности изучения различных учебных предметов, так и в использовании своего рабочего времени. Годовой объём учебного материала разбивался на месячные «подряды», которые, в свою очередь, подразделялись на ежедневные задания. В начале учебного года каждый ученик заключал с учителем договор («контракт») о самостоятельной проработке определённого задания в намеченный срок. Учащиеся работали в отдельных предметных кабинетах-лабораториях (отсюда и другое название Дальтон-плана - лабораторный план), где могли получить консультацию учителя-предметника. Учёт работы осуществлялся при помощи сложной системы учётных карточек. Разделение учащихся по классам сохранялось, однако использовалось для решения обособленных от основного учебного процесса организационных задач. Дальтон-план позволял приспособить темп обучения к возможностям учащихся, приучая их к самостоятельности, развивал инициативу, побуждал к поиску рациональных методов работы и вырабатывал чувство ответственности за выполнение задания в соответствии с принятыми на себя обязательствами.
В 1920-е годы в советской школе предпринимались попытки модифицировать Дальтон-план: преодолеть его крайнюю индивидуалистичность; связать с коллективной работой учащихся, сочетая его с методом проектов. Эти попытки нашли выражение в форме т. н. бригадно-лабораторного метода обучения. Элементы Дальтон-плана, например использование «контрактов», сохранились в практике ряда школ США.