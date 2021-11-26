ЧИРКОВ АНТОН НИКОЛАЕВИЧ

Русский художник первой половины XX века, представитель поставангарда.

Биография и творчество

Антон Чирков родился в 1902 году в селе Напольный Вьяс. Отец его был священником. Семья была многодетной, небогатой. Образование Чиркова началось в Саранске. В 1917 году мальчик окончил высшее начальное училище, затем поступил в художественную студию. Там он учился с 1919 по 1920 год, в то же время работая учителем рисования в школе города Исса.

В последующие два года Чирков учился в Пензенском художественном училище, а в 1922 году приехал в Москву. Там он поступил во Вхутемас. До 1927 года обучался в мастерских таких известных преподавателей, как А.А. Осмеркин , И.И. Машков и др. Обучение его на факультете живописи проходило весьма успешно. Премией за отличное завершение курса стала поездка за границу.

Первые для художника выставки состоялись в 1925 году. Это прежде всего парижская выставка декоративных искусств. Там Антон Чирков представил натюрморт “Хлебы”. Во второй половине 1920 - начале 1930-х годов состоялось еще несколько выставок, организованных такими обществами, как “Бытие”, “Крыло” и др. В 1932 году Чирков стал членом МОСХ.

Некоторое непродолжительное время мастер преподавал - на этот раз в Рязанском художественном техникуме, а в 1929-1930 годах проходил службу в армии.

Затем он вернулся к преподавательской деятельности и до конца жизни был педагогом в Московском областном художественном училище памяти 1905 года. В то же время Чирков не оставлял живопись и продолжал участвовать в художественных выставках. Первая его персональная выставка состоялась в 1934 году в Первом производственном доме художников. Спустя три года также персональная выставка Антона Чиркова прошла в училище, где он работал.

В течение этого времени Чирков совершал рабочие поездки в разные города - Ленинград, Самарканд и др.

В 1941 году его призвали в Красную Армию, однако в 1942 году художник был освобожден от службы по состоянию здоровья. Вернувшись, Чирков продолжил преподавание.

Последним его художественным проектом стала работа над росписями храма Святителя Николая в селе Жигалово под Москвой. В 1946 году Антон Николаевич Чирков скончался от сердечного приступа.