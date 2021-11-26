БОГОРАЗ ВЛАДИМИР ГЕРМАНОВИЧ

Образование и начало карьеры

Владимир (при рождении – Натан) Богораз родился 15 апреля 1865 г. Место рождения - уездный город Овруч Волынской губернии. По происхождению еврей. Отец – Мендель (Максимилиан) Маркович Богораз, мать – Анна Абрамовна Богораз. Подростком принял крещение. Новое имя - Владимир.

Получил образование в мужской классической гимназии в Таганроге. В пятнадцатилетнем возрасте стал слушателем Петербургского университета. Но из-за участия в народовольческом кружке его отчислили со второго курса и выслали в Таганрог. Здесь он создал свой кружок и типографию.

Ссылка

В 1886 г. Б. арестовали как участника «Народной воли». Три года он провел в Петропавловской крепости, после чего последовала десятилетняя ссылка в Среднеколымск. Здесь он занялся изучением этнографии северных народов. Талант исследователя не остался незамеченным, и в 1895 г. Императорская Академия наук пригласила его для участвовать в экспедиции А.М. Сибирякова по изучению северных народов. Б. занимался сбором информации о языке, фольклоре, быте чукчей и эвенов. В 1897 г. Академия наук выхлопотола для Б. право вернуться в Санкт-Петербург, где он с 1898 г. стал сотрудником Музея антропологии и этнографии.

С 1896 г. началась литературная работа Б. Выпущены «Чукотские рассказы» (1899), «Стихотворения» (1900). Литературный псевдоним – Н.А. Тан, В.Г. Тан.

Новая экспедиция

В 1899 г. Б. отправился в США, откуда в 1900 г. вышел в составе Северо-Тихоокеанской экспедиции, которую возглавлял антрополог Ф. Боас. Возглавил Анадырский отряд, побывал у чукчей на берегах Анадырского лимана, коряков и ительменов Камчатки. Зимовку отряд провел в Ново-Мариинске (современный Анадырь), а летом 1901 г. изучал северную Чукотку, эскимосов на о. Св. Лаврентия. После возвращения в Ново-Мариинск Б. отправился во Владивосток и далее – в Америку. Вернувшись осенью 1901 г. в Санкт-Петербург, вновь оказался в административной высылке. Был вынужден уехать в Нью-Йорк, где начал трудиться сотрудником Музея естественной истории.

В годы великих свершений

В 1905 г. Б. участвовал в создании «Крестьянского союза», с 1906 г. – в составе «Трудовой группы» в I Государственной думе (депутатом не был).

После октября 1917 г. публиковался в журналах «Россия» и «Новая Россия» как сменовеховец.

С 1918 г. работал в Музее антропологии и этнографии Академии наук, с 1921 г. – профессор отделения этнографии Географического института истории, философии и лингвистики, а также Ленинградского университета. В декабре 1929 г. Б. инициировал организацию Института народов Севера, стал его профессором.

Предложил организовать «Комитет содействия народам северных окраин» при Президиуме ВЦИК, который был создан 20 июня 1924 г., и стал его членом.

В 1932 г. возглавил Музей истории религии, который сам основал.

Умер Б. 10 мая 1936 г. по дороге в Ростов-на-Дону и был похоронен на Литераторских мостках на Волковском кладбище в Ленинграде.