БАЗАРОВ Владимир Александрович

Российский социал-демократ, философ, экономист, публицист, литературный критик.

С 1892 учился в Московском университете (специализация — химия). В 1895 сослан в Тулу, затем в Калугу, где занялся пропагандой в рабочих кружках. В 1899—1901 жил в Германии, где завершил образование и вошел в Союз русских социал-демократов. В 1901 — член Московского комитета РСДРП. Выслан в Сибирь. Неоднократно попадал под арест. Примкнул к большевикам. В 1904 в Петербурге Б. — член комитета РСДРП .

С 1905 работал в социал-демократических газетах «Новая жизнь», «Волна», «Новый луч» и др. В 1905 избран в центральный орган РСДРП «Партийные известия», редактировал газету «Пролетарий». Делегат IV съезда РСДРП (1906) и Штутгартского конгресса 2-го Интернационала (1907; см. Интернационал 2-й ). В 1907 отошел от большевизма. В 1911—1914 жил в ссылке.

Занимался литературной критикой, в 1915—1917 — член редакции организованного М. Горьким журнала «Летопись», в 1917 — газеты «Новая жизнь». Считал, что Первая мировая война подвела мир к порогу социализма. Октябрьскую революцию 1917 оценивал критически. В 1917—1918 — член ЦК РСДРП интернационалистов. Разделял идеи «тектологии» своего друга А. А. Богданова. В 1918—1930 — член Социалистической (Коммунистической) академии. В 1921—1929 заведовал отделом Госплана , редактировал журнал «Плановое хозяйство».

Занимался экономическим прогнозированием, предполагал затухающие темпы роста советской промышленности. Участвовал в кружке социал-демократов, собиравшихся у Н. Суханова. В 1930 арестован по делу Союзного бюро РСДРП, приговорен к 5 годам заключения и ссылке.

Сочинения:

Труд производительный и труд, образующий ценность. СПб., 1899;

История освобождения России. М., 1917;

К методологии перспективного планирования. М., 1925;

Капиталистические циклы и восстановительный процесс хозяйства в СССР. М.-Л., 1927.

Автор статьи: А. В. Шубин.

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