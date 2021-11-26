БАЛАБАНОВ Михаил Соломонович

Российский социал-демократ (с 1894), меньшевик , историк.

В 1918 вошел в состав Всеукраинского Главного управления РСДРП . Член Украинской Центральной Рады. После Октябрьского переворота 1917 выступал против большевиков, был редактором меньшевистской газеты «Искра». После Гражданской войны прекратил политическую деятельность, стал историком.

Сочинения:

Очерки по истории рабочего класса в России. М., 1926;

История революционного движения в России. Харьков, 1925.

Автор статьи: О. М. Минник.

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