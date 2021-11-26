БАХТИН МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ

Российский философ, лингвист, литературовед .

Создатель концепции полифонизма в литературном произведении и теории универсальной народной смеховой культуры. Родился в семье банковского служащего. Учился на историко-филологическом и философском факультетах в Новороссийском, затем в Петербургском университетах .

В 1928 был арестован в связи с дея­тельностью группы А. А. Мейера «Воскресение». В 1929 был приговорен к пяти годам строгого режима в Соловецком лагере, однако из-за болезни (хронический остеомиелит, из-за которого в 1938 ему ампутировали ногу) и благодаря стараниям друзей лагерь удалось заменить ссылкой в Кустанай.

В 1936 после окончания срока ссылки из-за запрета проживать в крупных городах Б. работал в Саранске в Мордов­ском государственном педагогическом институте. В 1946 приезжал в Москву, где защитил диссертацию по Ф. Рабле. В 1969 переехал из Саранска в Москву, где сумел издать книгу о Рабле и переиздать книгу о Ф. М. Достоевском , а также подготовить сборник статей о литературе.

Основные работы Б. были переведены и получили широкую известность на Западе.

Сочинения:

Проблемы творчества Достоевского. М., 1929;

Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М., 1965;

Эстетика словесного творчества. М.,1979;

Вопросы литературы и эстетики. М., 1975.

Автор статьи: О. М. Минник.

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