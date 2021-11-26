АССОЦИАЦИЯ ХУДОЖНИКОВ РЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ (АХРР)

Организация советских художников-реалистов, существовавшая с 1922 по 1932, в своей декларации провозгласившая задачу «запечатлеть величайший момент истории в его революционном порыве».

С 1928 переименована в АХР — Ассоциацию художников революции. Организаторами ассоциации стали художники А. В. Григорь­ев, Е. А. Кац­ман, П. А. Радимов, П. М. Шумихин и Б. Н. Яковлев. Среди членов АХРР были извест­ные художники (И. И. Бродский, Б. В. Иоган­сон, К. Ф. Юон и др.) и скульпторы М. Г. Манизер и С. Д. Меркуров . К 1926 АХРР имела филиалы более чем в 30 городах. В рамках АХРР были созданы организация самодеятельных художников (ОХС) и молодежная организация (ОМАХР). В 1922—1929 ассоциация устроила в Москве 11 тематических выставок, а в 1929—1930 выпускала журнал «Искусство в массы». Художники экспонировали свои работы на выставках в Венеции (1928) и Кельне (1929). В 1932 АХР, как и другие художественные организации, была ликвидирована на основании постановления ЦК ВКП(б).

Автор статьи: Орлов И.Б.

© Российская Историческая Энциклопедия