АРМАНД Инесса (Елизавета Стеффен)

Деятель РСДРП(б) , международного рабочего и коммунистического движения.

В 1889 переехала в Россию. Жена фабриканта. С 1904 — член РСДРП. Активно вела подпольную работу, неоднократно подвергалась обыскам и арестам. В 1907 была выслана в Архангельскую губ. В 1909 эмигрировала, жила в Брюсселе и Париже. В 1909 в Париже познакомилась с Лениным . В 1911 читала лекции в партийной школе в Лонжюмо под Парижем. В 1912 — на подпольной работе в Петербурге. В сентябре 1912 А. арестована, после тюремного заключения в 1913 уехала в Краков. Занималась разработкой идей феминизма. В 1915—1916 участвовала в Международной женской социалистической конференции, Циммервальдской и Кинтальской конференциях интернационалистов, перевела на французский ряд работ Ленина и партийных решений. После Февральской революции 1917 вернулась в Россию, избиралась делегатом Апрельской конференции РСДРП(б) и VI съезда партии. В 1917—1918 — член бюро Московского губкома РСДРП(б), член губернского исполкома, председатель Губсовнархоза. С 1918 возглавляла отдел работниц при ЦК РКП(б). По ее инициативе начал выходить журнал «Жизнь работницы». В 1919—1920 сотрудничала в журнале «Коммуни­стка» (под псевдонимом Елена Блонина). В 1919 работала во Франции по линии Красного Креста , занималась возвращением на родину русских военнопленных и интернированных . Участница I и II конгрессов Коммуни­стического интернационала . В 1920 руководила работой I Международной конференции женщин-коммунисток. Умерла от холеры во время поездки на Кавказ, похоронена на Красной площади в Москве.

Сочинения:

Блонина Е. К истории движения работниц в России. Харьков, 1920;

Ее же. Статьи, речи, письма. М., 1975.

Автор статьи: Рассудова А.В.