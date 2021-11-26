АНДРЕЙ (Ухтомский)

Епископ Уфимский и Мензелинский РПЦ, старообрядческий архиепископ, основатель иерархии раскольников-«андреевцев».

В миру князь Александр Алексеевич Ухтомский. После встречи с Иоанном Кронштадтским принял решение стать священником. В 1895 по окончании Московской Духовной Академии стал преподавателем Казанского духовного училища. В том же году пострижен в монахи, рукоположен в иеромонаха. В 1897 — инспектор Александровской миссионерской семинарии, в 1899 — наблюдатель Казанских миссионерских курсов в сане архимандрита. В 1907 — епископ Мамадышский, викарий Казанской епархии, заведующий Казанскими миссионерскими курсами. 1911 — епископ Сухумский. 1913 — епископ Уфимский и Мензелинский. Ревнитель церковной старины, церковного устава, старинных церковных песнопений, аскет. Сторонник выборности духовенства. Выступал в печати с критикой состояния РПЦ в Российской империи, против Распутина . Считал, что духовенство должно активно вмешиваться в общественную жизнь, вносить духовное начало во все сферы жизни прихода. В 1916 — председатель Восточно-русского культурно-просветительского общества, при нем учреждает журнал «Заволжский Летописец» (1916–1918). А. приветствовал Февральскую революцию, видя в ней возможность освобождения церкви от государственной опеки. В апреле 1917 включен в новый состав Священного Синода,выступал за преобразования РПЦ. Противник большевизма. Был членом созданного в ноябре 1918 Сибирского Временного Высшего церковного управления, руководил духовенством третьей армии А. Колчака . После разгрома белого движения арестован в феврале 1920 в Новониколаевске. Осенью выступил с заявлением о лояльности к Советской власти и просьбой об освобождении, вскоре был освобожден и уехал в Уфу. В 1921 назначен архиепископом Томским. Неоднократно подвергался арестам и ссылке. В 1923 сослан в Среднюю Азию. Критиковал патриарха Тихона за недостаточную борьбу с обновленчеством , за то, что «вся ваша деятельность выливается в торжественное богослужение». В августе 1925 перешел в старообрядчество, приняв миропомазание, за что в апреле 1926 Патриаршим Местоблюстителем , митрополитом Крутицким Петром (Полянским) был запрещен в священнослужении. В 1922–1928 явно и тайно поставил ряд архиереев. Часть последователей А. создали течение «андреевцев» («Истинно православная церковь»), развивавшееся в подполье. В 1929 А. приговорен к трем годам тюремного заключения, в 1932 — к высылке в Казахстан на 3 года. С 1934 в заключении. Расстрелян.

Автор статьи: Герулайтис Н.А.