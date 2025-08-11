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Коллективизация.

С/х проблемная отрасль экономики СССР.

Экспорт зерна из Российской империи- первое или второе места в мире.

Крупнейший экспортер за счет недоедания населения. Земельный вопрос- главная тема русского общества. Большевики понимали, что крестьянам нужна земля

Принятие декрета о земле. Начало земельной политики. 1918 год, первые попытки коллективизации и артели.

Продовольственная диктатура, требование продавать зерно по твердым ценам.

Продразверстка и конфискация излишков. Отъем земли, недопроизводство и голод.

Массовые выступления против большевиков. Поддержка красных. Отмена диктатуры, продналог.

Восстановление дореволюционных урожаев. СССР-экспортер зерна и сх продукции.

Перелом в сельском хозяйстве, массовая коллективизация.

Колхозы и совхозы Частное подворье Трудодни

Колхозы и совхозы Раскулачивание и итоги коллективизации. Недостаток продовольствия внутри страны, голод.