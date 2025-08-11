Коллективизация.
С/х проблемная отрасль экономики СССР.
Экспорт зерна из Российской империи- первое или второе места в мире.
Крупнейший экспортер за счет недоедания населения. Земельный вопрос- главная тема русского общества. Большевики понимали, что крестьянам нужна земля
Принятие декрета о земле. Начало земельной политики. 1918 год, первые попытки коллективизации и артели.
Продовольственная диктатура, требование продавать зерно по твердым ценам.
Продразверстка и конфискация излишков. Отъем земли, недопроизводство и голод.
Массовые выступления против большевиков. Поддержка красных. Отмена диктатуры, продналог.
Восстановление дореволюционных урожаев. СССР-экспортер зерна и сх продукции.
Перелом в сельском хозяйстве, массовая коллективизация.
Колхозы и совхозы Частное подворье Трудодни
Колхозы и совхозы Раскулачивание и итоги коллективизации. Недостаток продовольствия внутри страны, голод.