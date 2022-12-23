МАШИННО-ТРАКТОРНАЯ СТАНЦИЯ

Машинно-тракторная станция (МТС) — государственное предприятие, обеспечивающее техническую поддержку крупным сельскохозяйственным предприятиям в СССР и в ряде других государств. МТС создавались в СССР в связи с коллективизацией , необходимость которой обосновывалась перспективой технической модернизации сельского хозяйства. Однако в СССР не было достаточного количества техники для полноценного обеспечения нужд всех колхозов. Трактора, находившиеся в государственной собственности, объединялись в тракторные отряды, колонны. В 1928 была создана первая МТС. 8 мая 1929 Совет труда и обороны СССР принял постановление «Об организации машинно-тракторных станций». Повсеместно должны были создаваться МТС под руководством Всесоюзного центра МТС («Трактороцентра»). В дальнейшем начальники МТС подчинялись структурам Трактороцентра, Народного комиссариата земледелия, местных советских и партийных органов. 5 февраля 1933 и 13 января 1939 СНК СССР принимал постановления о типовом договоре МТС с колхозами, в соответствии с которыми МТС предоставляли технику, ремонтировали ее, осуществляли агрономические работы, а также отвечали за планирование и учет. Таким образом, система МТС обеспечивала не только техническую модернизацию села, но и выступала одной из систем управления крестьянством во время коллективизации. В 1933 при МТС были созданы политотделы, ставшие опорными центрами агитации и борьбы с сопротивлением крестьян коллективизации и хлебозаготовкам. У начальников политотделов были заместители по партийной, комсомольской работе и по Объединенному главному политическому управлению (ОГПУ). В 1934 политотделы МТС объединены с партийными организациями. До 1953 сохранялась должность заместителя директора МТС по политической части. Первоначально в штат МТС входили работники ее аппарата, с 1935 — комбайнеры и работники молотилок, что обеспечило им социальные льготы, полагавшиеся городским рабочим. Трактористы, экскаваторщики и бригадиры перешли в штат только в 1953, но значительная часть работников продолжала считаться сезонными работниками. В итоге первых пятилеток не удалось преодолеть дефицит сельскохозяйственной техники, одна МТС, как правило, обслуживала несколько колхозов, что ставило последние в зависимость от руководства МТС и создавало неразбериху в проведении работ. Во время Великой Отечественной войны 1941—1945 техника МТС обеспечивала также грузоперевозки и другие транспортные задачи. В 1947 при Министерстве сельского хозяйства СССР было создано Главное управление МТС. Принятый 18 апреля 1958 Закон о дальнейшем развитии колхозного строя и реорганизации машинно-тракторных станций предусматривал продажу техники МТС колхозам. В ходе продажи государство выручило 32 млрд рублей. Увеличились долги колхозов государству. МТС были реорганизованы в ремонтно-технические станции. МТС создавались также в государствах «народной демократии» в 1940—1950-е, и в Афганистане в 1980-е.

Лит .: Маслов П. П. Опыт изучения работы машинно-тракторных станций. М., 1947; Зеленин И. Е. Политотделы МТС — продолжение политики «чрезвычайщины» (1933—1934 гг.) // Отечественная история. 1992. № 6; Шевляков А. С. Сталинские политотделы в Сибири. Чрезвычайные органы ВКП(б) в политическом и социокультурном пространстве советской деревни (1930-е гг.). Томск, 2007; Томилин В. Н. Наша крепость. Машинно-тракторные станции Черноземного Центра России в послевоенный период: 1946—1958 гг. М., 2009. А. В. Шубин.