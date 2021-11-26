АРТЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ

Одна из форм добровольного объединения людей с целью осуществления общей хозяйственной деятельности.

Федеральный закон РФ «О с.-х. ко­операции» от 8 декабря 1995 определяет А. с. как кооператив , создаваемый гражданами на основе добровольного членства для совместной деятельности по производству, переработке, сбыту с.-х. продукции. При этом для членов А. с. обязательно личное трудовое участие в ее деятельности. В СССР в 1920-е А. с. представляла собой, наряду с коммуной и товариществом по обработке земли (ТОЗ), одну из форм аграрного объединения. По данным на июнь 1929, А. с. составляли 1/3 всех аграрных объединений страны, но уже в начале 1930-х на положение А. с. перешли большинство коммун и ТОЗов. А. с. стала основной, а затем и единственной формой в с. х. В создаваемых А. с. обобществлялись землепользование, труд и основные средства производства — рабочий скот, техника, оборудование, продуктивный скот, хозяйственные постройки и т. д. В личной собственности членов артели оставались жилой дом и подсобное хозяйство, размеры которого ограничивались уставом А. с. Доходы распределялись по количеству и качеству труда (по трудодням). Руководство осуществлялось формально избираемым, а фактически назначаемым председателем. В дальнейшем название А. с. потеряло свое значение, и в действующем законодательстве , партийных и правительственных документах применялось наименование «колхоз». Примерный устав А. с., принятый в 1935 на II Всесоюзном съезде колхозников-ударников, определял деятельность колхозов до принятия на III Всесоюзном съезде колхозников (1969) Примерного устава колхоза.

Автор статьи: Орлов И.Б.

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