ЖИВСКУЛЬПТАРХ

ЖИВСКУЛЬПТАРХ - российское художественное объединение.

Соз­да­но в Мо­ск­ве в мае 1919 года как Опыт­ная ко­мис­сия по воп­ро­сам скульп­тур­но-ар­хитектурного син­те­за (Син­скульпт­арх) при Скульп­тур­ном под­от­де­ле (за­тем - при под­от­де­ле Ху­дожественного тру­да) От­де­ла ИЗО Нар­ком­про­са. В неё вхо­ди­ли скульп­тор Б.Д. Ко­ро­лёв (председатель) и ар­хи­те­кт­оры Н.А. Ла­дов­ский , Н.И. Ис­це­лё­нов, С.В. Домб­ров­ский, А.М. Рух­ля­дев, В.Ф. Крин­ский, Я.И. Райх, В.И. Фид­ман. В конце 1919 года эта ко­мис­сия пе­ре­и­ме­но­ва­на в Ко­мис­сию жи­во­пис­но-скульп­тур­но-ар­хитектурного син­те­за (позд­нее Живскульптарх); в неё во­шли А.М. Род­чен­ко (ока­зав­ший зна­чительное влия­ние на дея­тель­ность объе­ди­не­ния), А.В. Шев­чен­ко и архитектор Г.М. Ма­пу. Чле­ны объе­ди­не­ния за­ни­ма­лись проб­ле­ма­ми фор­мо­об­ра­зо­ва­ния и ху­дожественного син­те­за, ве­ли по­ис­ки но­вых средств ху­дожественной вы­ра­зи­тель­но­сти в ду­хе ар­хитектуры экс­прес­сио­низ­ма : ис­поль­зо­ва­ли ди­на­мичное со­че­та­ние про­стых гео­мет­рических объё­мов, ас­со­циа­ции с при­род­ны­ми фор­ма­ми, в том числе со ска­ла­ми, ра­сте­ния­ми. Живскульптарх раз­ра­ба­ты­вал экс­пе­риментальные про­ек­ты - «Хра­ма об­ще­ния на­ро­да» («зда­ния чи­сто­го искусства»; идея из­ло­же­на в до­кла­де Ис­це­лё­но­ва, 1919); в 1920 году - до́­ма-ком­му­ны («ком­му­наль­но­го до­ма») и зда­ния Со­ве­тов (Сов­деп) и др. Ра­бо­ты ма­сте­ров Живскульптарха бы­ли по­ка­за­ны на 19-й Государственной вы­став­ке Все­российского центрального вы­ста­воч­но­го бю­ро ИЗО Нар­ком­про­са (1920, Мо­ск­ва); по­сле это­го дея­тель­ность кол­лек­ти­ва пре­кра­ти­лась.

Иллюстрации:

Жив­скульпт­арх. «Храм об­ще­ния на­ро­да». Эс­киз­ный про­ект Н.И. Ис­це­лё­но­ва. 1919. Третья­ков­ская га­ле­рея (Мо­ск­ва). Архив БРЭ.

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