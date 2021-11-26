ПУНИН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
ПУНИН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ - российский историк и теоретик искусства, художественный критик.
Родился в семье военного врача. Гражданский муж А.А. Ахматовой (1923-1938 годы). Учился в Санкт-Петербургском университете (1907-1914 годы) на юридическом, затем историко-филологическом факультетах (у Д.В. Айналова и другие). Сотрудник журналов «Северные записки» и «Аполлон» (1913-1916 годы), Русского музея (1913-1934 годы; в 1927 году возглавил в Русском музее отделение новейших течений в искусстве). После 1917 года работал также в ИЗО (отделе изобразительных искусств) Наркомпроса (1918-1919 годы), Всероссийской коллегии по делам искусств, в журнале «Изобразительное искусство» и так далее.
Один из основателей Музея художественной культуры в Петрограде (1921 год), заместитель директора Института художественной культуры (Гинхук; 1921-1926 годы), научный сотрудник Государственного института истории искусств (1922-1931 годы). Один из ведущих апологетов русского авангардизма, автор свыше 200 книг и статей о русском (в том числе новейшем) и зарубежном искусстве. Преподавал в ИЖСА (1932-1935 годы, 1941-1946 годы; профессор), ЛГУ (1944-1949 год; профессор) и вузах.
Неоднократно подвергался репрессиям. Был арестован по делу «Петроградской боевой организации» в 1921 году. По обвинению в террористической деятельности арестован 24 октября 1935 года (вместе с Л.Н. Гумилёвым и группой студентов; арестованные освобождены после обращения Ахматовой к И.В. Сталину), затем 26 августа 1949 года; приговорён к 10 годам исправительно-трудовых лагерей.
Умер в лагерной больнице. Реабилитирован в 1957.