ОМСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
ОМСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО (Российское правительство, правительство А.В. Колчака) - распространённое название одного из правительств Белого движения, претендовавшего на всероссийскую власть в Гражданскую войну 1917-1922 годов.
Образовано в Омске 18.11.1918 года, в день военного переворота, в результате которого была свергнута Уфимская директория. Провозгласило адмирала А.В. Колчака Верховным правителем России. Власть «Омского правительства» в период наибольшего продвижения войск Колчака распространялась на значительную часть территории Урала, Сибирь и Дальний Восток, её верховенство признали Временное правительство Северной области (30.4.1919 года), главнокомандующий Вооружёнными силами Юга России генерал-лейтенант А.И. Деникин (12.6.1919 года), а также генерал от инфантерии Н.Н. Юденич, который 10.6.1919 года назначен Колчаком командующим Северо-Западной армией.
Состояло из членов Совета министров Уфимской директории, содействовавших перевороту, совершённому в пользу А.В. Колчака (большинство из них были в прошлом связаны с движением сибирского областничества, входили во Временное сибирское правительство); среди них - бывшие правые социалисты, перешедшие на более консервативные позиции, кадеты и монархисты. Председатель «Омского правительства» (Совета министров) - П.В. Вологодский (ноябрь 1918 - ноябрь 1919 года). В разное время в его состав входили: И.А. Михайлов (мин. финансов), Ю.В. Ключников и И.И. Сукин (управляющие МИД), С.С. Старынкевич (министр юстиции), А.Н. Гаттенбергер и В.Н. Пепеляев (министры внутр. дел), В.В. Сапожников (министр народного просвещения), И.И. Серебренников (министр снабжения), Л.И. Шумиловский (министр труда), генералы Н.А. Степанов, Д.А. Лебедев, А.П. Будберг (военные министры), Г.Г. Тельберг и Г.К. Гинс (управляющие делами СМ) и другие. При правительстве действовало Государственное экономическое совещание из представителей министерств, промышленных предприятий, банков, профсоюзов, кооперации и земств, обсуждавшее экономическую политику. Постановлением «Омского правительства» от 24.12.1918 года в Омске образован Правительствующий Сенат в качестве высшей судебной инстанции, в который входили бывшие сенаторы Росссийской империи и другие лица.
Политическое влияние «Омского правительства» было ограниченным. Согласно принятому им Положению о временном устройстве государственной власти в России от 18.11.1918 года, правительство рассматривало проекты законов и указов, которые затем поступали на утверждение Верховного правителя. В то же время Колчак широко пользовался своим правом принимать чрезвычайные постановления без предварительного согласования с министрами. Ведущую политическую роль при Колчаке зимой - летом 1919 года играл президиум правительства - Совет Верховного правителя («Звёздная палата»), учреждённый «Омским правительством» 21.11.1918 года, в который вошли председатель правительства П.В. Вологодский, министры Д.А. Лебедев, И.А. Михайлов, И.И. Сукин, Г.К. Гинс, Г.Г. Тельберг, В.Н. Пепеляев, а также начальник личной канцелярии Верховного правителя (генерал-майор А.А. Мартьянов) и начальник его личной охраны (ротмистр А.Н. Удинцов). «Звёздная палата» стала оплотом влияния Михайлова и его сторонников, которые отодвинули более известных и опытных политиков на второй план. Борьба за влияние на Колчака способствовала развитию политических интриг в «Омском правительстве». Возвышение Совета Верховного правителя обострило конфликты внутри «Омского правительства», министры из областнических кругов и ведущие либеральные политики в конце 1918 -весной 1919 года вышли в отставку (Ю.В. Ключников, И.И. Серебренников, В.В. Сапожников и другие). В конце лета 1919 года Совет Верховного правителя распался вследствие отставки Михайлова и Тельберга, последовавшей вслед за резким протестом ряда министров против их политических шагов, предпринятых за спиной Совета министров.
В своих декларациях «Омское правительство» заявляло о поддержке законности и демократических принципов, о намерении передать власть будущему Национальному учредительному собранию, которое предполагалось созвать на основе всеобщих равных и тайных выборов после победы над большевиками. Продолжило начатое при Западно-Сибирском комиссариате и Временном сибирском правительстве восстановление деятельности демократически избранных городских дум и земств (в некоторых местах в Сибири создавались впервые), но ограничило их компетенцию по сравнению с правами, которыми они были наделены Временным правительством после Февральской революции 1917 года. В управление «Омского правительства» были переданы формирование милиции, надзор за землепользованием и другое. Оно изменило систему выборов в органы городского самоуправления с целью ослабить представительство левых партий: ввело годичный ценз оседлости избирателей, а их минимальный возраст повысило до 21 года (законопроект утверждён Колчаком 2.2.1919 года). Стремилось поддерживать индивидуальное крестьянское землевладение в противовес общинному. Предоставило крестьянам право собрать урожай с захваченных ими в 1917-1918 годах земель (8.4.1919 года), за исключением урожая с земель хуторян и отрубников, которые обязало немедленно возвратить владельцам. Объявило, что новые самовольные земельные захваты недопустимы. Подтвердило право промышленных рабочих на медицинское страхование, готовило законопроект о 8-часовом рабочем дне. Не признало независимость национальных окраин бывшей Российской империи, оставив вопрос об их статусе на усмотрение Национального учредительного собрания. С политикой «Омского правительства» и его демократическими заявлениями зачастую вступала в противоречие деятельность военных властей в объявленных на военном положении районах, которые игнорировали распоряжения «Омского правительства», часто применяли репрессии против профсоюзов, земств и прочих.
«Омское правительство» признало внешние долги и договорные обязательства Российской империи и Временного правительства (21.11.1918 годв). Получало военную и финансовую помощь от стран Антанты, однако не смогло добиться от них активной поддержки в борьбе с большевиками. Чехославацкий корпус в начале 1919 года отошёл в тыл и по распоряжению главнокомандующего союзными войсками в Сибири и на Дальнем Востоке М. Жанена охранял Транссибирскую железную дорогу, являвшуюся главной магистралью для «Омского правительства». Амер.иканские и японские войска в Сибири и на Дальнем Востоке (самые крупные контингенты стран Антанты на Востоке России) в боевых действиях против Красной Армии не участвовали, а деятельность японских войск (72 тысяч человек к ноябрю 1918) фактически ослабляла «Омское правительство». В частности, японские войска взяли под свой контроль Китайско-Восточную железную дорогу, оказывали поддержку атаману Г.М. Семёнову, который в районе Читы грабил военные грузы «Омского правительства», а в сентябре 1919 года захватил груз золота на сумму 42,2 миллиона рублей. В октябре 1918 - октябре 1919 года «Омское правительство» получило около 100 тысяч тонн оружия, снаряжения, военных материалов и обмундирования из Великобритании (к марту 1919 года поставлены обмундирование на 200 тысяч солдат, 142 полевых орудия, 52 гаубицы, 550 пулемётов и 1 миллион гранат), зимой 1918/1919 годов получило несколько партий вооружения из Франции (900 пулемётов, 126 самолётов, 70 автомобилей) и США (200 тысяч винтовок). Однако союзные страны постепенно сокращали помощь «Омскому правительству» в связи с внутренними трудностями и окончанием 1-й мировой войны (больше не рассматривали Белое движение как союзника в войне с Германией). С весны 1919 года они отказывались предоставлять помощь «Омскому правительству» в кредит, поэтому оно стало использовать для расчётов золотой запас Российской империи, оказавшийся в его распоряжении (в мае - сентябре 1919 года французскому, британскому и японскому правительствам продано золота на общую сумму 68,3 миллионов рублей, золото на сумму 126,8 миллионов рублей было депонировано в зарубежных банках в обмен на кредиты и поставки вооружения). Под влиянием военных успехов армий Колчака Великобритания, Франция, США, Япония и Италия в обращении к нему от 26.5.1919 года выразили готовность предоставить «Омскому правительству» дипломатическое признание в случае подтверждения демократичности его курса, однако последовавшие военные поражения Колчака положили конец дальнейшим переговорам.
Осенью 1919 года военные поражения армий Колчака заставили «Омское правительство» переехать в Иркутск. 22 ноября «Омское правительство» возглавил В.Н. Пепеляев, 23 ноября сменилось большинство министров. После объявления Колчака о своей отставке (4.1. 1920 года) «Омское правительство» прекратило существование (5.1.1920 года), большинство министров бежали в Харбин. Пепеляев был арестован в Иркутске и 7.2.1920 года казнён вместе с Колчаком по постановлению большевистского Иркутского ВРК. Ещё 23 министра и сотрудника «Омского правительства», оставшиеся в Советской России, предстали в Омске перед судом Чрезвычайного революционного трибунала при Сибирском революционном комитете, большинство из них были осуждены к различным срокам заключения, трое (Л.И. Шумиловский и вошедшие в «Омское правительство» в конце 1919 года А.М. Ларионов и А.А. Червен-Водали), а также глава Русского бюро печати при «Омском правительстве» А.К. Клафтон расстреляны.
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