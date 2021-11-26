ОМСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

ОМСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО (Российское правительство, правительство А.В. Колчака) - распространённое название одного из правительств Белого движения, претендовавшего на всероссийскую власть в Гражданскую войну 1917-1922 годов.

Об­ра­зо­ва­но в Ом­ске 18.11.1918 года, в день во­енного пе­ре­во­ро­та, в ре­зуль­та­те ко­то­ро­го бы­ла сверг­ну­та Уфим­ская ди­рек­то­рия . Про­воз­гла­си­ло адмирала А.В. Кол­ча­ка Вер­хов­ным пра­ви­те­лем Рос­сии. Власть «Омского правительства» в пе­ри­од наи­боль­ше­го про­дви­же­ния войск Кол­ча­ка рас­про­стра­ня­лась на зна­чительную часть тер­ри­то­рии Ура­ла, Си­бирь и Даль­ний Вос­ток, её вер­хо­вен­ст­во при­зна­ли Вре­мен­ное пра­ви­тель­ст­во Се­вер­ной об­лас­ти (30.4.1919 года), глав­но­ко­мандующий Воору ­ жён­ны­ми си­ла­ми Юга Рос­сии генерал-лейтенант А.И. Де­ни­кин (12.6.1919 года), а так­же генерал от инфантерии Н.Н. Юде­нич , ко­то­рый 10.6.1919 года на­зна­чен Кол­ча­ком ко­ман­дую­щим Северо-За­пад­ной ар­ми­ей.

Со­стоя­ло из чле­нов Со­ве­та ми­ни­ст­ров Уфим­ской ди­рек­то­рии, со­дей­ст­во­вав­ших пе­ре­во­ро­ту, со­вер­шён­но­му в поль­зу А.В. Кол­ча­ка (боль­шин­ст­во из них бы­ли в про­шлом свя­за­ны с дви­же­ни­ем си­бир­ско­го об­ла­ст­ни­че­ст­ва , вхо­ди­ли во Вре­мен­ное си­бир­ское пра­ви­тель­ст­во ); сре­ди них - бывшие пра­вые со­циа­ли­сты, пе­ре­шед­шие на бо­лее кон­сер­ва­тив­ные по­зи­ции, ка­де­ты и мо­нар­хи­сты. Председатель «Омского правительства» (Со­ве­та ми­ни­ст­ров) - П.В. Во­ло­год­ский (но­ябрь 1918 - но­ябрь 1919 года). В раз­ное вре­мя в его со­став вхо­ди­ли: И.А. Ми­хай­лов (мин. фи­нан­сов), Ю.В. Ключ­ни­ков и И.И. Су­кин (управ­ляю­щие МИД), С.С. Ста­рын­ке­вич (министр юс­ти­ции), А.Н. Гат­тен­бер­гер и В.Н. Пе­пе­ля­ев (ми­ни­ст­ры внутр. дел), В.В. Са­пож­ни­ков (министр народного про­све­ще­ния), И.И. Се­реб­рен­ни­ков (министр снаб­же­ния), Л.И. Шу­ми­лов­ский (министр тру­да), ге­нера­лы Н.А. Сте­па­нов, Д.А. Ле­бе­дев, А.П. Буд­берг (во­енные ми­ни­ст­ры), Г.Г. Тель­берг и Г.К. Гинс (управ­ляю­щие де­ла­ми СМ) и другие. При пра­ви­тель­ст­ве дей­ст­во­ва­ло Государственное эко­но­мическое со­ве­ща­ние из пред­ста­ви­те­лей ми­ни­стерств, промышленных пред­при­ятий, бан­ков, проф­сою­зов, коо­пе­ра­ции и земств, об­су­ж­дав­шее эко­но­мическую по­ли­ти­ку. По­ста­нов­ле­ни­ем «Омского правительства» от 24.12.1918 года в Ом­ске об­ра­зо­ван Пра­ви­тель­ст­вую­щий Се­нат в ка­че­ст­ве выс­шей су­деб­ной ин­стан­ции, в ко­то­рый вхо­ди­ли бывшие се­на­то­ры Росссийской им­пе­рии и другие ли­ца.

По­ли­тическое влия­ние «Омского правительства» бы­ло ог­ра­ни­чен­ным. Со­глас­но при­ня­то­му им По­ло­же­нию о временном уст­рой­ст­ве государственной вла­сти в Рос­сии от 18.11.1918 года, пра­ви­тель­ст­во рас­смат­ри­ва­ло про­ек­ты за­ко­нов и ука­зов, ко­то­рые за­тем по­сту­па­ли на ут­вер­жде­ние Верхов­но­го пра­ви­те­ля. В то же вре­мя Кол­чак ши­роко поль­зо­вал­ся сво­им пра­вом при­ни­мать чрез­вы­чай­ные по­ста­нов­ле­ния без пред­ва­рительного со­гла­со­ва­ния с ми­ни­ст­ра­ми. Ве­ду­щую по­ли­тическую роль при Кол­ча­ке зи­мой - ле­том 1919 года иг­рал пре­зи­ди­ум пра­ви­тель­ст­ва - Со­вет Вер­хов­но­го пра­ви­те­ля («Звёзд­ная па­ла­та»), уч­ре­ж­дён­ный «Омским правительством» 21.11.1918 года, в ко­то­рый во­шли председатель пра­ви­тель­ст­ва П.В. Во­ло­год­ский, ми­ни­ст­ры Д.А. Ле­бе­дев, И.А. Ми­хай­лов, И.И. Су­кин, Г.К. Гинс, Г.Г. Тель­берг, В.Н. Пе­пе­ля­ев, а так­же на­чаль­ник лич­ной кан­це­ля­рии Вер­хов­но­го пра­ви­те­ля (генерал-майор А.А. Мар­ть­я­нов) и на­чаль­ник его лич­ной ох­ра­ны (рот­мистр А.Н. Удин­цов). «Звёзд­ная па­ла­та» ста­ла оп­ло­том влия­ния Ми­хай­ло­ва и его сто­рон­ни­ков, ко­то­рые ото­дви­ну­ли бо­лее из­вест­ных и опыт­ных по­ли­ти­ков на вто­рой план. Борь­ба за влия­ние на Кол­ча­ка спо­соб­ст­во­ва­ла раз­ви­тию по­ли­тических ин­триг в «Омском правительстве». Воз­вы­ше­ние Со­ве­та Вер­хов­но­го пра­ви­те­ля обо­ст­ри­ло кон­флик­ты внут­ри «Омского правительства», ми­ни­ст­ры из об­ла­стнических кру­гов и ве­ду­щие ли­бе­раль­ные по­ли­ти­ки в конце 1918 -вес­ной 1919 года вы­шли в от­став­ку (Ю.В. Ключ­ни­ков, И.И. Се­реб­рен­ни­ков, В.В. Са­пож­ни­ков и другие). В кон­це лета 1919 года Со­вет Вер­хов­но­го пра­ви­те­ля рас­пал­ся вслед­ст­вие от­став­ки Ми­хай­ло­ва и Тель­бер­га, по­сле­до­вав­шей вслед за рез­ким про­тес­том ря­да ми­ни­ст­ров про­тив их по­ли­тических ша­гов, пред­при­ня­тых за спи­ной Со­ве­та ми­ни­стров.

В сво­их дек­ла­ра­ци­ях «Омское правительство» за­яв­ля­ло о под­держ­ке за­кон­но­сти и де­мо­кра­тических прин­ци­пов, о на­ме­ре­нии пе­ре­дать власть бу­ду­ще­му Национальному уч­ре­дительному со­б­ра­нию, ко­то­рое пред­по­ла­га­лось со­звать на ос­но­ве все­об­щих рав­ных и тай­ных вы­бо­ров по­сле по­бе­ды над боль­ше­ви­ка­ми. Про­дол­жи­ло на­ча­тое при Западно-Си­бир­ском ко­мис­са­риа­те и Временном си­бир­ском пра­ви­тель­ст­ве вос­ста­нов­ле­ние дея­тель­но­сти де­мо­кра­ти­че­ски из­бран­ных городских дум и земств (в не­ко­то­рых мес­тах в Си­би­ри соз­да­ва­лись впер­вые), но ог­ра­ни­чи­ло их ком­пе­тен­цию по срав­не­нию с пра­ва­ми, ко­то­ры­ми они бы­ли на­де­ле­ны Временным пра­ви­тель­ст­вом по­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года. В управ­ле­ние «Омского правительства» бы­ли пе­ре­да­ны фор­ми­ро­ва­ние ми­ли­ции, над­зор за зем­ле­поль­зо­ва­ни­ем и другое. Оно из­ме­ни­ло сис­те­му вы­бо­ров в ор­га­ны городского са­мо­управ­ле­ния с це­лью ос­ла­бить пред­ста­ви­тель­ст­во ле­вых пар­тий: вве­ло го­дич­ный ценз осед­ло­сти из­би­ра­те­лей, а их ми­нимальный воз­раст по­вы­си­ло до 21 го­да (за­ко­но­про­ект ут­вер­ждён Кол­ча­ком 2.2.1919 года). Стре­ми­лось под­дер­жи­вать ин­ди­ви­ду­аль­ное кре­сть­ян­ское зем­ле­вла­де­ние в про­ти­во­вес об­щин­но­му. Пре­дос­та­ви­ло кре­сть­я­нам пра­во со­брать уро­жай с за­хва­чен­ных ими в 1917-1918 годах зе­мель (8.4.1919 года), за ис­клю­че­ни­ем уро­жая с зе­мель ху­то­рян и от­руб­ни­ков, ко­то­рые обя­за­ло не­мед­лен­но воз­вра­тить вла­дель­цам. Объ­я­ви­ло, что но­вые са­мо­воль­ные зе­мель­ные за­хва­ты не­до­пус­ти­мы. Под­твер­ди­ло пра­во промышленных ра­бо­чих на медицинское стра­хо­ва­ние, го­то­ви­ло за­ко­но­про­ект о 8-ча­со­вом ра­бо­чем дне. Не при­зна­ло не­за­ви­си­мость национальных ок­ра­ин бывшей Российской им­пе­рии, ос­та­вив во­прос об их ста­ту­се на ус­мот­ре­ние Национального уч­ре­дительного со­б­ра­ния. С по­ли­ти­кой «Омского правительства» и его де­мо­кра­тическими за­яв­ле­ния­ми за­час­тую всту­па­ла в про­ти­во­ре­чие дея­тель­ность во­енных вла­стей в объ­яв­лен­ных на во­енном по­ло­же­нии рай­онах, ко­то­рые иг­но­ри­ро­ва­ли рас­по­ря­же­ния «Омского правительства», час­то при­ме­ня­ли ре­прес­сии про­тив проф­сою­зов, земств и прочих.

«Омское правительство» при­зна­ло внеш­ние дол­ги и до­го­вор­ные обя­за­тель­ст­ва Российской им­пе­рии и Временного пра­ви­тель­ст­ва (21.11.1918 годв). По­лу­ча­ло во­енную и фи­нансо­вую по­мощь от стран Ан­тан­ты, од­на­ко не смог­ло до­бить­ся от них ак­тив­ной под­держ­ки в борь­бе с боль­ше­ви­ка­ми. Че­хославацкий кор­пус в начале 1919 года ото­шёл в тыл и по рас­по­ря­же­нию глав­но­ко­мандующего со­юз­ны­ми вой­ска­ми в Си­би­ри и на Даль­нем Вос­то­ке М. Жа­не­на ох­ранял Транс­си­бир­скую железную дорогу, яв­ляв­шую­ся главной ма­ги­ст­ра­лью для «Омского правительства». Амер.иканские и японские вой­ска в Си­би­ри и на Даль­нем Вос­то­ке (са­мые круп­ные кон­тин­ген­ты стран Ан­тан­ты на Вос­то­ке Рос­сии) в бое­вых дей­ст­ви­ях про­тив Крас­ной Ар­мии не уча­ст­во­ва­ли, а дея­тель­ность японских войск (72 тысяч человек к но­ябрю 1918) фак­ти­че­ски ос­лаб­ля­ла «Омское правительство». В ча­ст­но­сти, японские вой­ска взя­ли под свой кон­троль Ки­тай­ско-Вос­точ­ную же­лез­ную до­ро­гу , ока­зы­ва­ли под­держ­ку ата­ма­ну Г.М. Се ­ мё­но­ву, ко­то­рый в рай­оне Чи­ты гра­бил во­енные гру­зы «Омского правительства», а в сентябре 1919 года за­хва­тил груз зо­ло­та на сум­му 42,2 миллиона рублей. В октябре 1918 - октябре 1919 года «Омское правительство» по­лу­чи­ло около 100 тысяч тонн ору­жия, сна­ря­же­ния, во­енных ма­те­риа­лов и об­мун­ди­ро­ва­ния из Ве­ли­ко­бри­та­нии (к мар­ту 1919 года по­став­ле­ны об­мун­ди­ро­ва­ние на 200 тысяч сол­дат, 142 по­ле­вых ору­дия, 52 гау­би­цы, 550 пу­л­е­мётов и 1 миллион гра­нат), зи­мой 1918/1919 годов по­лу­чи­ло несколько пар­тий воо­ру­же­ния из Фран­ции (900 пу­ле­мё­тов, 126 са­мо­лё­тов, 70 ав­то­мо­би­лей) и США (200 тысяч вин­то­вок). Од­на­ко со­юз­ные стра­ны по­сте­пен­но со­кра­ща­ли по­мощь «Омскому правительству» в свя­зи с внутренними труд­но­стя­ми и окон­ча­ни­ем 1-й ми­ро­вой вой­ны (боль­ше не рас­смат­ри­ва­ли Бе­лое дви­же­ние как со­юз­ни­ка в вой­не с Гер­ма­ни­ей). С вес­ны 1919 года они от­ка­зы­ва­лись пре­дос­тав­лять по­мощь «Омскому правительству» в кре­дит, по­это­му оно ста­ло ис­поль­зо­вать для рас­чё­тов зо­ло­той за­пас Российской им­пе­рии, ока­зав­ший­ся в его рас­по­ря­же­нии (в мае - сентябре 1919 года французскому, британскому и японскому пра­ви­тель­ст­вам про­да­но зо­ло­та на об­щую сум­му 68,3 миллионов рублей, зо­ло­то на сум­му 126,8 миллионов рублей бы­ло де­по­ни­ро­ва­но в за­ру­беж­ных бан­ках в об­мен на кре­ди­ты и по­став­ки воо­ру­же­ния). Под влия­ни­ем во­енных ус­пе­хов ар­мий Кол­ча­ка Ве­ли­ко­бри­та­ния, Фран­ция, США, Япо­ния и Ита­лия в об­ра­ще­нии к не­му от 26.5.1919 года вы­ра­зи­ли го­тов­ность пре­дос­та­вить «Омскому правительству» ди­пло­ма­тическое при­зна­ние в слу­чае под­твер­жде­ния де­мо­кра­тич­но­сти его кур­са, од­на­ко по­сле­до­вав­шие во­енные по­ра­же­ния Кол­ча­ка по­ло­жи­ли ко­нец даль­ней­шим пе­ре­го­во­рам.

Осе­нью 1919 года во­енные по­ра­же­ния ар­мий Кол­ча­ка за­ста­ви­ли «Омское правительство» пе­ре­ехать в Ир­кутск. 22 ноября «Омское правительство» воз­гла­вил В.Н. Пе­пе­ля­ев, 23 но­яб­ря сме­ни­лось боль­шин­ст­во ми­ни­ст­ров. По­сле объ­яв­ле­ния Кол­ча­ка о сво­ей от­став­ке (4.1. 1920 года) «Омское правительство» пре­кра­ти­ло су­ще­ст­во­ва­ние (5.1.1920 года), боль­шин­ст­во ми­ни­ст­ров бе­жа­ли в Хар­бин. Пе­пе­ля­ев был аре­сто­ван в Ир­кут­ске и 7.2.1920 года каз­нён вме­сте с Кол­ча­ком по по­ста­нов­ле­нию боль­ше­ви­ст­ско­го Ир­кут­ско­го ВРК. Ещё 23 ми­ни­ст­ра и со­труд­ни­ка «Омского правительства», ос­тав­шие­ся в Советской Рос­сии, пред­ста­ли в Ом­ске пе­ред су­дом Чрез­вы­чай­но­го ре­во­люционного три­бу­на­ла при Си­бир­ском ре­во­люционном комитете, боль­шин­ст­во из них бы­ли осу­ж­де­ны к различным сро­кам за­клю­че­ния, трое (Л.И. Шу­ми­лов­ский и во­шед­шие в «Омское правительство» в конце 1919 года А.М. Ла­рио­нов и А.А. Чер­вен-Во­да­ли), а так­же гла­ва Русского бю­ро пе­ча­ти при «Омском правительстве» А.К. Клаф­тон рас­стре­ля­ны.

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