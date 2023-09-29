Национа́льный центр

Национа́льный центр (Всероссийский Н. ц., ВНЦ) — подпольная антисоветская организация, существовавшая в 1918–1920. Возник в мае-июне в Москве в результате выхода проантантовских деятелей из Правого центра , имел филиалы в ряде городов от Петрограда до Баку. Филиал Н. ц. — Национальный союз действовал на Урале и в Сибири. Некоторые члены Н. ц. участвовали в Союзе возрождения России и Тактическом центре . В Н. ц. вошли прежде всего либеральные деятели. Члены Н. ц. Н. И. Астров, М. М. Фёдоров, В. А. Степанов вошли в Особое совещание при главнокомандующем Вооруженными силами Юга России , а В. Н. Пепеляев , П. А. Бурышкин, С. Н. Третьяков, А. А. Червен-­Водали — в правительство А. В. Колчака. Н. ц. готовил восстание в пользу белого движения , была создана организация Штаб Добровольческой армии Московского района. В июне 1919 органами ВЧК была разгромлена организация Н. ц. в Петрограде, в августе-­сентябре 1919 — Московское отделение во главе с Д. Н. Шиповым , видными кадетами Н. Н. Щепкиным, А. Д. Алфёровым и др., а также офицерами (генерал С. А. Кузнецов и др.). Арестованные лидеры и часть членов организации были расстреляны, Шипов умер в заключении. С поражением А. В. Колчака и А. И. Деникина организация прекратила существование.

Ист.: Красная книга ВЧК. Т. 2. Л., 1989; Всероссийский национальный центр. М., 2001.

Лит.: Чекисты Петрограда на страже революции. В 2 т. Л., 1989; Цветков В. Ж. Белое дело в России. 1919 г. (формирование и эволюция политических структур Белого движения в России). М., 2009. А. В. Шубин .