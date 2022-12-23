МЯСНИКОВ, ГАВРИИЛ ИЛЬИЧ Мясников, Гавриил Ильич (25.02[09.03].1889, дер. Березовка Чистопольского уезда Казанской губ. — 16.11.1945, Москва) — российский революционер и публицист, один из наиболее влиятельных лидеров уральских большевиков.

Мясников, Гавриил Ильич (25.02[09.03].1889, дер. Березовка Чистопольского уезда Казанской губ. — 16.11.1945, Москва) — российский революционер и публицист, один из наиболее влиятельных лидеров уральских большевиков, активный участник оппозиционных групп в Российской коммунистической партии (большевиков) (РКП(б)) в 1920-е. Отец М. был мелким торговцем. М. окончил городскую ремесленную школу, с 1905 устроился подмастерьем на военный завод в Мотовилихе. Участник событий Революции 1905—1907 в России , с 1905 — большевик. С 1906 неоднократно арестовывался и бежал из-под стражи. С 1914 на каторге. В заключении занимался марксистским самообразованием, изучал проблемы религии. Авторский стиль М. несет на себе отпечаток этого самообразования, М. использует поговорки и даже откровенно грубые выражения. Вскоре после Февральской революции 1917 М. был освобожден и вернулся в Мотовилиху. Приобрел авторитет среди рабочего населения. В 1918 председатель Мотовилихинского Совета, участник III Съезда Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, член ВЦИК. В мае 1918 переведен на работу в местную ЧК заместителем председателя. М. был активным участником красного террора , выступив организатором убийства бывшего великого князя Михаила Александровича и его секретаря Н. Н. Джонсона в июне 1918. М. описал подготовку и осуществление этого преступления в своей рукописи «Философия убийства, или Почему и как я убил Михаила Романова», написанной им уже в эмиграции и отправленной в СССР. В 1919 был политическим комиссаром 16-й дивизии Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА), однако уже летом 1919 вернулся в Пермь, где работал в губкоме и 1 августа 1920 был избран его председателем. В 1920—1921 участвует в «Рабочей оппозиции» . М. выступил за свободу слова «от анархистов до монархистов». В. И. Ленин в письме к М. пытался убедить его отказаться от этой идеи. В 1922 М. был исключен из партии, но продолжил оппозиционную агитацию среди рабочих Мотовилихи. В марте 1923 вместе с Н. В. Кузнецовым и П. Б. Моисеевым создал подпольное Временное центральное организационное бюро Рабочей группы (РГ) РКП, затем — Коммунистической рабочей партии России. «Манифест» РГ РКП выступал за превращение фабзавкомов и рабочих Советов в «основную ячейку государственной власти» и демократическую перестройку всего государственного и хозяйственного аппарата. М. был направлен на дипломатическую работу в Германию в 1923. Искал контакты с оппозиционными левыми коммунистами (Коммунистическая рабочая партия Германии и др.). М. был отозван в СССР и осенью 1923 арестован. Провел в заключении 3,5 года, после чего сослан в Ереван. 7 ноября 1928 М. осуществил побег из поез­да, проходящего рядом с границей с Ираном, переплыв р. Аракс. После пребывания в иранских и турецких тюрьмах в 1930 М. получил разрешение поселиться во Франции, где и жил до декабря 1944. Получил разрешение посольства СССР вернуться на Родину. 17 января 1945 М. был арестован, 17 октября 1945 приговорен к расстрелу, 16 ноября 1945 приговор был приведен в исполнение.

Соч. : Деяния Апостолов, или Святительская ложь. Пермь, 1918; Очередной обман. Париж, 1931; Философия убийства, или Почему и как я убил Михаила Романова. М.–СПб., 1995.

Лит. : Avrich P. Bolshevik Opposition to Lenin: G. T. Miasnikov and the Workers’ Group // The Russian Review. 1984. Vol. 43; Кружинов В. М. «Дело» Мясникова // Вестник Тюменского государственного университета. 1998. № 1; Аликина Н. А. Дон Кихот пролетарской революции: документальная повесть о том, как мотовилихский рабочий Гавриил Мясников боролся с ЦК РКП(б) за свободу слова и печати (1920—1922 гг.). Пермь, 2006; Левые коммунисты в России. 1918—1930. М., 2008. Я. Р. Пакшин.