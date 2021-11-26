МИРБАХ, МИРБАХ-ХАРФ ВИЛЬГЕЛЬМ ГРАФ ФОН
МИРБАХ, МИРБАХ-ХАРФ ВИЛЬГЕЛЬМ ГРАФ ФОН - германский дипломат.
Из старинного рейнского дворянского рода. В 1908-1911 годах советник германского посольства в Санкт-Петербурге. После начала 1-й мировой войны политический советник штаба германского командования в Румынии, с 1915 года посол в Греции. В декабре 1917 - феврале 1918 годов руководитель германского дипломатического представительства в Петрограде, с апреля 1918 года чрезвычайный посланник и полномочный министр Германской империи при правительстве РСФСР в Москве. Убит левыми эсерами Я.Г. Блюмкиным и Н.А. Андреевым по поручению ЦК партии левых эсеров с целью спровоцировать войну с Германией. Убийство М.ирбахапослужило сигналом к началу восстания левых эсеров 1918 года.