КАПЛАН ФАННИ ЕФИМОВНА

Каплан, Фанни Ефимовна (возможно, наст. имя Фейга Хаимовна Ройтблат) (10[22].02.1890, по др. данным 1888, Волынская губ. — 03.09.1918, Москва) — российская революционерка, террористка.

Во время Революции 1905—1907 — анархистка. 22 декабря 1906 в Киеве во время изготовления бомбы террористами произошел взрыв, была ранена и задержана молодая женщина с документами на имя К. Под этой фамилией она жила в дальнейшем. При ранении серьезно пострадало зрение. В 1907 приговорена к смерти, казнь была заменена пожизненной каторгой, которую К. отбывала в Нерчинске, Иркутске и Акатуе. Под влиянием М. А. Спиридоновой и др. перешла к социалистам-революционерам . После Февральской революции 1917 вышла на свободу. В 1918 вошла в Боевую организацию партии социалистов-революционеров (БО ПСР). Участвовала в покушении на В. И. Ленина 30 августа 1918. Будучи задержанной, взяла на себя всю ответственность за выстрелы. Покушение было использовано в качестве повода для объявления 5 сентября 1918 Красного террора . Расстреляна без суда. На процессе эсеров 1922 руководитель БО ПСР в 1918 Г. И. Семенов утверждал, что покушение на Ленина было организовано БО ПСР с санкции членов ЦК ПСР, но они категорически отрицали свою причастность. В литературе высказываются сомнения, что стреляла именно К.

Лит.: Выстрел в сердце революции. М., 1989; Дело Фанни Каплан или кто стрелял в Ленина. М., 2003; Литвин А. Л. Красный и белый террор 1918—1922. М., 2004; Мальков П. Записки коменданта Кремля. М., 1968.