ИНТЕРВЕНЦИЯ
ИНТЕРВЕНЦИЯ (лат. interventio – вмешательство) - вмешательство одного или нескольких государств во внутренние дела другого государства или в его взаимоотношения с третьим государством в целях захвата территории, установления своего политического господства, экономического порабощения, приобретения привилегий и т. п.
В зависимости от формы осуществления различают военную (вооружённую), политическую, идеологическую и другие виды интервенции, включая т. н. гуманитарные интервенции.
Военная (вооружённая) интервенция может быть открытой или замаскированной. Открытая интервенция - вторжение вооружённых сил одного государства (коалиции государств) на территорию другого (смотри Агрессия). Военная интервенция часто сопровождается нарушением законов и обычаев войны, карательными акциями против гражданского населения, большими разрушениями, разграблением национальных богатств. Страна, подвергшаяся интервенции, нередко используется как полигон для испытания новых видов оружия. В ходе «Вьетнамской войны» Вооружённые силы США массированно применяли шариковые бомбы, дефолианты и гербициды для уничтожения растительности, а также напалм и отравляющие вещества несмертельного действия. Во время интервенции в Панаме (1989 год) ВВС США впервые использовали самолёт, созданный с учётом технологии «Стелс». Замаскированная интервенция - использование армий третьих государств, обученных вооружённых наёмников или снабжение мятежников внутри другого государства оружием, боеприпасами.
Политическая интервенция может проявляться в организации заговоров, переворотов, оказании помощи подрывным группам, подкупе государственных и политических деятелей, вмешательстве в проведение выборов, оказании дипломатического давления и тому подобное
Идеологическая интервенция выражается в использовании СМИ, засылке литературы, распространении различных слухов, разжигании расовых и национальных конфликтов, дискредитации видных политических и государственных деятелей и т. д. В конкретных случаях интервенции часто сочетаются различные формы её осуществления.
Все формы интервенции противозаконны с точки зрения международного права. Принцип невмешательства во внутренние дела государств зафиксирован в Уставе ООН (пункт 4, статя 2). Применение военной силы допустимо лишь как принудительная мера ООН против государств, грубо нарушивших нормы международного права, для поддержания и восстановления международного мира (статьи 39, 41, 42). Недопустимость интервенции зафиксирована в Заключительном акте СБСЕ (1975 год), а также в Декларации Генеральной Ассамблеи ООН о недопустимости интервенции и вмешательства во внутренние дела государств (1981 год).
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