ДОНСКАЯ СОВЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ДОНСКАЯ СОВЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКА - автономное государственное образование на юге Европейской части Российской Советской Федеративной Социалистической Республики.
Образована в границах Донского войска области декретом Донского казачьего Военно-революционного комитета от 23.03.1918 года (Военно-революционный комитет был создан на съезде фронтового казачества в станице Каменская в январе 1918 года после поражения Каледина выступления 1917-1918 годов).
Центр - город Ростов-на-Дону. Возглавлялась СНК (председатель - большевик Ф. Г. Подтёлков), с апреля 1918 года - также и ЦИК Советов республики (председатель - В. С. Ковалёв; входили большевики и левые эсеры), избранным на 1-м съезде советов рабочих и казачьих депутатов Донской советской республики. Вся власть в республике 16.04.1918 года была передана Чрезвычайному штабу обороны (начальник - Чрезвычайный комиссар Юга России Г. К. Орджоникидзе) в связи с антибольшевистскими восстаниями в ряде станиц республики (в апреле на территории Донской советской республики стала формироваться Донская армия), начавшимися в конце марта - начале апреля 1918 года.
Советские войска, находившиеся на территории Донской советской республики (отряды под командованием С. М. Будённого, К. Е. Ворошилова, Б. М. Думенко, Р. Ф. Сиверса, И. Э. Якира и других), вели бои с восставшими, однако районы восстания в апреле - начале мая расширялись. 23-24.04.1918 года на территорию Донской советской республики вошли германские войска, 29 апреля они заняли станицу Чертково и тем самым перерезали железнодорожное сообщение между Ростовом-на-Дону и Москвой; 1 мая германские войска взяли Таганрог, а 8 мая заняли Ростов-на-Дону (4-5 мая неудавшуюся попытку овладеть городом предпринял отряд полк. М. Г. Дроздовского). Донская советская республика фактически перестала существовать, её руководство эвакуировалось в Царицын (ныне Волгоград), затем переехало в станицу Великокняжеская Сальского округа. Президиум ВЦИК 30.09.1918 года постановил считать деятельность Донского советского правительства прекращённой.
Исторические источники:
Борьба за власть Советов на Дону 1917–1920 гг. Сб. документов. Ростов н/Д., 1957.