БРЕСТСКИЙ МИР 1918 ГОДА

Перемирие

Захват власти большевиками 25 октября (7 ноября) 1917 г. проходил , в т.ч., под лозунгом немедленного выхода России из войны. Поскольку именно этот лозунг привлек на сторону большевиков большую часть армии и населения, уже на следующий день – 26 октября (8 ноября) – по предложению большевиков проходивший в Петрограде II всероссийский съезд Советов принял Декрет о мире, в котором объявлялось, что новое правительство «предлагает всем воюющим народам и их правительствам начать немедленно переговоры о справедливом и демократическом мире» (Декреты Советской власти. Т. 1. М., 1957. С. 12).

8(21) ноября одновременно с радиограммой и.о. Верховного главнокомандующего генерала Н.Н. Духонина с распоряжением прекратить военные действия и начать мирные переговоры с противником, нарком иностранных дел Л.Д. Троцкий разослал ноту союзным державам с аналогичным предложением. Духонин отказался выполнять распоряжение СНК и был отстранен от должности. Сообщая об этой части действующий армии, председатель СНК В.И. Ленин в радиограмме также распорядился: «Пусть полки, стоящие на позициях, выбирают тотчас уполномоченных для формального вступления в переговоры о перемирии с неприятелем».

Руководство Германии только 14(27) ноября объявило о своем согласии на начать мирные 1 декабря; Ленин формально предупредил об этом правительства союзных держав и предложил прислать своих представителей, оговорив, что в противником случае РСФСР все равно начнет переговоры. Переговоры о перемирии проходили в Брест-Литовске с 20 ноября (3 декабря) 1917 г.; советскую делегацию возглавлял А.А. Иоффе. 2(15) на Восточном фронте было заключено сроком на 28 дней с автоматической пролонгацией (о прекращении одна из сторона обязалась предупредить за 7 дней). Перемирие начинало действовать с 14:00 4(17) декабря.

Переговоры 9(22) декабря – 15(28) декабря 1917 г.

Переговоры в Брест-Литовске начались 9(22) декабря 1917 г. Советская делегация состояла из 5 уполномоченных – членов ВЦИК, из которых трое представляли большевистскую партию – Адольф Иоффе, Лев Каменев, Григорий Сокольников, двое (Анастасия Биценко и Сергей Мстиславский). Кроме того в составе делегации входили 5 членов (матрос, солдат, крестьянин, рабочий, прапорщик флота), никакой роли не игравшие, и 8 военных специалистов (один из них – генерал-майор Владимир Скалон – застрелился до начала переговоров, 29 ноября), до открытия конференции, во время частного совещания советской делегации застрелился представитель Ставки в группе военных консультантов); секретарем делегации являлся большевик Лев Карахан.

Немецкую делегацию на переговорах возглавлял статс-секретарь по иностранным делам Рихард фон Кюльман, австро-венгерскую – министр иностранных дел и Императорского Двора граф Оттокар Черин фон унд цу Худениц, болгарскую – министр юстиции Христо Попов, турецкую – великий визирь Талаат-паша.

Советская делегация, изначально делавшая ставку на затягивание переговоров, выдвинула заведомо неприемлемую для Центральных держав программу, предусматривавшую, в т.ч., отказ от аннексий и контрибуций, освобождение оккупированных территорий и т.д. В ответ фон Кюльман 12(25) декабря заявил, что Центральные державы согласны на эти условия, но при условии, что советская делегация гарантирует, что их выполнят и страны Антанты. Советская делегация затребовала 10-дневный перерыв, якобы для того, чтобы провести переговоры со странами Антанты. Затем, сославшись на выдвинутый советской делегацией принцип о праве наций «свободно решить вопрос о принадлежности к какому-либо государству или о своей государственной самостоятельности», немецкая и австро-венгерская делегации заявили, о том, что народа Польши, Литвы, Курляндии и части Эстляндии и Лифляндии уже заявили о «стремлении к полной государственной самостоятельности» (что было скрытой формой аннексии этих земель) и предложили советскому правительству вывести отсюда свои войска. 15(28) декабря советская делегация отбыла в Петроград; в исполнение взятых обязательств НКИД формально обратился к правительствам стран Антанты с приглашением присоединиться к переговорам (ответа, как и ожидалось, не последовало).

СНК и ЦК РСДРП(б) подтвердили свою позицию: переговоры не прерывать, поскольку сил противостоять Центральным державам у РСФСР нет, а переговоры затягивать насколько это возможно, поскольку в Европе со дня на день ожидается революция. Выигранное время использовать, с одной стороны, для развертывания антивоенной агитации и разложения войск противника, а с другой, для формирования воинских частей.

20 декабря 1917 г. (2 января 1918 г.) СНК выдвинуло предложение о переносе переговоров в нейтральный Стокгольм (Швеция), что было расценено Центральными державами как попытка затягивая переговоров и отклонено. В эти дни, во время отсутствия в Брест-Литовске советских представителей, сюда прибыла делегация Центральной рады Украины. Не приняв окончательного решения о признании Центральной рады законными представителем украинского народа, немецкая делегация приняла решения начать переговоры с украинской делегацией (председатель – секретарь торговли и промышленности Генерального секретариата Украины Всеволод Гоубович), чтобы иметь возможность оказывать давление как на советскую, так и на австро-венгерскую стороны (поскольку Украина претендовала на ряд населенных украинцами областей, входивших в состав Австро-Венгрии).

Переговоры 27 декабря 1917 г. (9 января 1918 г.) – 5(18) января 1918 г.

Состав советской делегации перед новым раундом переговоров был изменен: из него были исключены «представители народа»; значительно была расширена политическая часть – до 12 человек: нарком иностранных дел Лев Троцкий (председатель), Адольф Иоффе, Лев Карахан, заведующий отделом внешних сношений ВЦИК Карл Радек, председатель Моссовета Михаил Покровский, Анастасия Биценко, нарком имуществ и член ЦК Парстии левых эсеров Владимир Карелин, председатель Президиума ЦИК Советов Украины Ефим Медведев, председатель советского правительства Украины Василий Шахрай, председатель Социал-демократии Королевства Польского и Литвы Станислав Бобинский, комиссар по делам Литвы при СНК РСФСР Винцас Мицкявичюс-Капсукас, член ВЦИК Ваан Терян. Военная часть делегации была сокращена до 3 человек (контр-адмирал Василий Альтфатер, генерал-майор Александр Самойло, капитан Владимир Липский).

Параллельно с переговорами советская делегация (ответственный Карл Радек) стала предпринимать шаги по развертывании антивоенной пропаганды (на нее СНК выделил 2 млн рублей), стала на немецком выходить газета «Факел» (Die Fackel).

Переговоры возобновились 27 декабря 1917 г. (9 января 1918 г.), причем фон Кюльман констатировал, что, поскольку советская сторона не обеспечила присоединения стран Антанты к заявлению о мире «без аннексий и контрибуций», то этого принципа стороны более не придерживаются. Следствием отсутствия ответа стран Антанты на предложение СНК о присоединении к переговорам стало также изменение статуса будущего мира: теперь он не мог рассматриваться как всеобщий, а являлся лишь сепаратным, со всеми вытекающими из этого последствиями. 28 декабря 1917 г. (10 января 1918 г.) Троцкий был вынужден признать, что его делегация не представляет Украину и, тем самым, самостоятельность украинской делегации; 30 декабря 1917 г. (12 января 1918 г.) Чернин от имени Центральных держав заявил, что они признают украинскую делегацию представителем Украины, после чего переговоры с Голубовичем были начаты уже официально.

Попытки советской делегации добиться от Германии и Австро-Венгрии обязательства не претендовать на какие-либо территории бывшей Российской империи, завершились 30 декабря 1917 г. (12 января 1918 г.) заявлением члена немецкой делегации и начальником штаба главнокомандующего на Востоке генерала-майора Макса Гоффмана, что германские войска на собираются уходить из Курляндии, Литвы, Риги и с островов Рижского залива. Наконец, 5(18) января Гоффман окончательно сформулировал (и представил Политической комиссии соответствующую карту) претензии Германии и Австро-Венгрии, которые распространялись на Польшу, Литву, Курляндию, часть Лифляндии и Эстляндии (в т.ч. Моонзундские острова и Рижский залив), при этом он заявил, что «относительно границы южнее Брест-Литовска мы ведем переговоры с представителями Украинской Рады». Чтобы выиграть время, советская делегация настояла на объявлении нового 10-дневного перерыва, для ознакомления правительства с новыми требованиями и проведения консультаций.

Обсуждение условий мира

В руководстве РСДРП(б) и Советской России существовали серьезные разногласия в отношении дальнейшей политики на переговорах. Если В.И. Ленин, опубликовавший 7(20) января «Тезисы о мире», категорически настаивал на скорейшем подписании мира, даже при условии принятия любых требований Центральных держав, то группа «левых коммунистов» (идейным лидером которых выстпил Николай Бухарин) выступила против этой позиции. Суть их позиции заключалась в том, никакие соглашения с империалистами невозможны, и необходимо начать «революционную войну», которая, в свою очередь, должна вызвать немедленную революцию в остальных воюющих странах. Лев Троцкий выдвинул «промежуточный» лозунг: «ни войны, ни мира»; он подразумевал, что советское правительство отказывается от заключения позорного мира с империалистами, однако объявляет о своем выходе из войны и демобилизации армии, перекладывая тем самым ответственность за дальнейшие шаги на Центральные державы; при этом он считал, что существует лишь «25 % за то, что германцы смогут наступать», а продолжение войны, напротив, спровоцирует начало революции в Германии.

На расширенном заседании ЦК 8(21) января А.И. Ленин поддержали 15 человек, Троцкого – 16, «левых коммунистов» – 32. Наиболее последовательно за заключения мира выступали, кроме Ленина, Иосиф Сталин, Сергеев (Артём) и Сокольников. Несколько позже Ленину, в качестве компромисса, удалось провести через ЦК решение о продолжении курса на затягивание переговоров. Затем, при отъезде Троцкого назад в Брест-Литовск, Ленин, как председатель СНК, поручил ему в случае, если Центральные державы предъявят ультиматум, подписать любые условия мира.

Переговоры 17(30) января – 28 января (10 февраля) 1918 г.

Когда 17(30) января переговоры в Брест-Литовске возобновились, стало известно, что Центральные державы вели активные переговоры с украинской делегацией. Поскольку к этому моменту практически вся Украина контролировалась большевиками, советская делегация объявила, что не призна́ет никаких договоренностей между Радой и Центральными державами. После этого тайм-аут был взят уже немецкой и австро-венгерской делегацией, главы которых 21 января (3 февраля) отбыли для консультаций по украинскому вопросу.

Решение было принято не в пользу Советской России и 27 января (9 февраля) в Брест-Литовске был подписали мир между Украиной (которую представлял делегация Центральной рады) и Центральными державами. По просьбе рады Германия и Австро-Венгрия направляли на территорию Украины свои войска, с Центральная рада брала на себя обязательство поставить в течении полугод 1 млн тонн хлеба, 50 тыс. тонн мяса, 400 млн штук яиц и т.д. В тот же день фон Кюльман заявил, что «нельзя бесконечно затягивать мирные переговоры» и что принятие Советской Россией немецких требований является «абсолютно необходимым условием для заключения мира». Одновременно, в официальном заявлении кайзера Вильгельма II большевистское правительство было обвинено в том, что «»напрямую обратилось к… войскам с открытым радиообращением, призывающим к восстанию и неповиновению своим высшим командирам». Кайзер объявил, что «Троцкий должен к завтрашнему вечеру… подписать мир с отдачей Прибалтики до линии Нарва – Плескау – Дюнабург включительно».

28 января (10 февраля) Троцкий, отклонив предложение фон Кюльмана обсудить ситуацию, объявил: «Мы выходим из войны. Мы извещаем об этом все народы и их правительства Мы отдаём приказ о полной демобилизации наших армий» – все без официального заключения мира. В ответ фон Кюльман поставил советскую делегацию в известность, что «если мирный договор не будет заключен, то, очевидно, и договор о перемирии теряет свое значение, и, по истечении предусмотренного в нем срока, война возобновляется». В 19:30 16 февраля Макс Гоффман, как представитель немецкого командования, сообщил генералу Самойло, что перемирие прекращается в 12:00 18 февраля. 17 февраля Ленин вновь призвал заседании ЦК РСДРП(б) немедленно возобновить переговоры, однако оказался в меньшинстве (5 против 6), хотя ему и удалось добиться согласия на заключение мира, если «революционного подъема в Германии и Австрии не наступит».

18 февраля немецкие войска начали наступление, практически не встречая организованного сопротивления, деморализованные остатки русской армии остановить противника не могли. В ночь на 19 февраля Ленин добился от ЦК принятия условий мира (7 голосов – за, 5 – против, 1 – воздержался), после чего в Берлин была отправлена радиотелеграмма, где сообщалось, что СНК «видит себя вынужденным подписать условия мира, предложенные в Брест-Литовске делегациями Четверного союза... заявляет, что ответ на поставленные Германским Правительством точные условия будет дан немедленно».

Ответ германского правительства был датирован 21 февраля, а получен (с курьером) в Петрограде утром 23 февраля. В это время немецкие и австро-венгерские войска продолжили наступление, заняв Минск (19 февраля), Полоцк (20 февраля), Речицу и Оршу (21 февраля), Псков (24 февраля), Борисов и Ревель (25 февраля), Гомель, Чернигов, Могилев (1 марта). На этот раз немецкое правительство выдвинуло более тяжелые условия мира: крое всех выставленных ранее условий, красным войскам предлагалось очистить еще занимаемые ими территории Лифляндии и Эстляндии, которые сразу же занимались немецкими «полицейскими силами». 4-й пункт предусматривал уход красных войск из Украины и Финляндии и заключение мира с Центральной радой. Россия также должна была уйти из Восточной Анатолии, отвести свой флот в порты и разоружить его, а также прекратить всякую революционную агитацию в Центральных державах.

В условиях неминуемого краха Советской России, Ленину на заседании ЦК 23 февраля удалось добиться принятие условий ультиматума (за проголосовало 7 человек, против – 4, воздержались –4), что, однако, вызвало кризис в ЦК и СНК, которые покинул ряд «левых коммунистов». В 4:30 24 февраля такое же решение было принято и ВЦИК (126 голосов – за, 85 – против, 26 – воздержалось). В 7:00 сообщение о принятии ультиматума передано в Берлин, где получено в 7:32.

Переговоры 1–3 марта 1918 г. и условия мира

Для подписания мира в Брест-Литовск был направлен новые составу советской делегации. После того, как несколько человек, в т.ч. Адольф Иоффе и Григорий Зиновьев, отказались от поста председателя, ее согласился возглавить Григорий Сокольников. Кроме Сокольникова в делегацию вошли еще 3 уполномоченных члена нарком внутренних дел Григорий Петровский, заместитель наркома иностранных дел Георгий Чичерин и Лев Карахан, а также 8 консультантов.

Формально считается, что переговоры возобновились 1 марта – в день, когда советская делегация прибыла в Брест-Литовск. Однако, советские представители отказались вступать в какие-либо переговоры, подчеркивая, что условия Центральных держав принимаются под давлением, и договор был подписан без каких-либо обсуждений.

Церемония подписания состоялась 3 марта в Белом дворце Брест-Литовской крепости ок. 17:00. Мирные договор состоял из 14 статей, ряда приложений, 2 протоколов и 4 дополнительных договоров (между Советской Россией и каждым из государств Четверного союза), и был составлен на пяти языках (немецком, венгерском, болгарском, османском и русском).

За прекращение войны Советской России пришлось заплатить крайне высокую цену. Брестский мир предусматривал:

– «Области, лежащие к западу от установленной договаривающимися сторонами линии и принадлежавшие раньше России, не будут более находиться под ее верховной властью», причем «Россия отказывается от всякого вмешательства во внутренние дела этих областей. Германия и Австро-Венгрия намереваются определить будущую судьбу этих областей по снесении с их населением» (Ст. 3);

– Россия обеспечивает «скорейшее очищение провинций Восточной Анатолии и их упорядоченное возвращение Турции», «округа Ардагана, Карса и Батума также незамедлительно очищаются от русских войск» (Ст. 4);

– «Россия незамедлительно произведет полную демобилизацию своей армии» (Ст. 5);

– Россия обязывается немедленно заключить мир с Украинской Народной Республикой и вывести свой войск и Красную Гвардию с Украины, Эстляндии и Лифляндии, а также Финляндии и с Аландских островов (Ст. 6).

Таким образом, Советская Россия потеряла ок. 780 тыс. кв. км. с населением 56 млн человек, что составляло 1/3 населения Российской империи. Кроме того, по дополнительных договоренностям Россия обязалась выплатить 6 млрд марок репараций (в т.ч. 1,5 млрд марок золотом и кредитными обязательствами, 1 млрд – товарами), а также 500 млн золотых рублей убытков, понесенных Германией из-за революционных событий в России. Также, собственность подданных Центральных держав выводились из-под действия декретов о национализации, а те, кого они уже коснулись, восстанавливались в правах.

На срочно собранном специально для обсуждения этого вопроса VII съезде РСДРП(б) (6–8 марта 1918 г.) В.И. Ленину убедить делегатов в целесообразности действий СНК и поддержать заключение мира (30 голосов – за, 12 – против, 4 – воздержались). Брестский мир был ратифицирован 15 марта решением IV Чрезвычайного Всероссийского съезда Советов (784 голосов – за, 261 – против, 115 – воздержались). 26 марта его также ратифицировал император Германский Вильгельмом II.

Аннулирование договора

Державы Антанты негативно отреагировали на подписание сепаратного Брестского мира и 15 марта было официально объявлено о его непризнании. Поэтому при подписании перемирия в Компьене 11 ноября 1918 г. в него странами-победительницами был включен 15-й пункт, гласивший: «отказ от Бухарестского и Брест-Литовского договоров и дополнительных договоров».

Через два дня, 13 ноября, ВЦИК РСФСР аннулировал Брестский мир.