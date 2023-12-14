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19.06.2026
Фронт за линией фронта
Почему нацистское руководство заранее освободило солдат вермахта от ответственности за насилие в отношении мирного населения СССР?
Убеждённость в расовом превосходстве немцев и объявление славян «недочеловеками»
Стремление соблюдать Женевскую конвенцию о защите гражданского населения в военное время
Расчёт сохранить экономику оккупированных территорий для последующей интеграции в рейх
Уверенность в скором перемирии с СССР и переводе войны в дипломатическое русло
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