ВЛАСОВ Андрей Андреевич

Генерал-лейтенант РККА, перешедший в годы Великой Отечественной войны на сторону гитлеровской Германии, организатор Русской освободительной армии.

Родился в селе Ломакино (ныне Гагинского района Нижегородской области) в крестьянской семье. Учился в Нижегородской духовной семинарии. В 1919 г. поступил на агрономический факультет Нижегородского университета. В РККА призван в 1920 г. В качестве командира взвода участвовал в боях против Врангеля, Махно, повстанческих отрядов в Донской и Воронежской губерниях. В 1920-1930 гг. служил в РККА на различных командных и штабных должностях. В сентябре 1938 г. назначен начальником штаба советской военной миссии в Китае. В течение некоторого времени находился в качестве военного советника при губернаторе провинции Шаньси. По возвращении в Советский Союз был направлен в Киевский особый военный округ (КОВО) на должность командира 99-й дивизии. За успехи в боевой подготовке дивизии Власову было присвоено звание генерал-майора, в 1940 г. он также был награжден орденом Красного Знамени. Великую Отечественную войну Власов встретил в районе Львова в качестве командира 4-го механизированного корпуса. С 23 июля — командир 37-й армии Юго-Западного фронта. В сентябре 1941 г. войска фронта оказались в окружении. После выхода из окружения в ноябре 1941 г. Власов был направлен в госпиталь в Воронеж, а потом назначен командующим 20-й армией Западного фронта, которая участвовала в контрнаступлении под Москвой. Однако непосредственного участия в руководстве войсками до 19 декабря 1941 г. Власов не принимал, находясь на излечении (диагноз — воспаление среднего уха). 24 января Власову было присвоено очередное воинское звание — генерал-лейтенант. В марте 1941 г. Власова ждало очередное повышение — он был назначен заместителем командующего Волховским фронтом. В середине апреля ему поручают командование 2-й ударной армией, войска которой, принимавшие участие в Любаньской наступательной операции (январь-апрель 1942 г.), к этому времени оказались в окружении и вели тяжелые оборонительные бои. Попытка организованного прорыва не удалась. Власов отказался эвакуироваться из «котла» на самолете, а 12 июля 1942 г. сдался в плен. С первых дней нахождения в плену Власов пошел на сотрудничество с немцами, демонстрируя свою готовность служить нацистскому рейху и его фюреру. Уже 3 августа он направил германскому командованию меморандум, содержавший практические предложения относительно подрыва боеспособности Красной Армии и деморализации ее тыла. С сентября 1942 г. от имени Власова отдел пропаганды ОКВ начал распространять на фронте миллионы листовок, призывавших советских солдат дезертировать и переходить на сторону врага. Весной 1943 г. ему была организована поездка и выступления перед населением некоторых оккупированных городов, в частности Смоленска и Пскова. До сер. 1943 г. гитлеровское руководство использовало коллаборационистов из числа «представителей народов Востока» как вспомогательную военную силу, призванную экономить «драгоценную арийскую кровь», а также в целях военной пропаганды. Сокрушительные поражения вермахта под Сталинградом и Курском заставили нацистскую верхушку всерьез рассмотреть возможности организации антибольшевистского «русского движения». Осенью 1944 г. Власову было дано разрешение на политическую деятельность и создание собственных вооруженных сил. 14 ноября 1944 г. в Праге был образован так называемый Комитет освобождения народов России (КОНР), возглавить который было поручено Власову. Программа Комитета была согласована с германскими военными и политическими инстанциями и предполагала расчленение СССР, уничтожение советской государственности, реставрацию капиталистических общественно-экономических отношений. На территории будущей «Новой России» предусматривалось создать авторитарный режим, полностью вписывающийся в нацистский «новый мировой порядок». В условиях непрерывных поражений, которые немецкие войска и их союзники терпели на всех фронтах зимой 1944-1945 гг., Власов был прежде всего озабочен проблемой своего ухода от ответственности за совершенное предательство. Несколько раз он безуспешно пытался вступить в переговоры с американским командованием относительно предоставления ему и другим коллаборационистам политического убежища. Власов был арестован 12 мая 1945 г. вблизи города Брежи (Чехословакия) патрулем советского 25-го танкового корпуса и через 3 дня доставлен в Москву. 31 июля 1946 г. Военной Коллегией Верховного Суда СССР Власов вместе с другими 11 руководителями КОНР признан виновным в измене Родине и приговорен к смертной казни через повешение. В ночь на 1 августа приговор был приведен в исполнение.