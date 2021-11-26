РУССКАЯ ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ АРМИЯ

Наименование вооружённых сил провозглашённого при поддержке властей гитлеровской Германии Комитета освобождения народов России. Являлась крупнейшей формой организации коллаборационизма на оккупированных территориях в Великой Отечественной войне.

Предыстория создания

Летом 1942 года в ходе неудачной Любанской наступательной операции в немецкий плен попал командующий 2-й ударной армией генерал-лейтенант РККА Андрей Андреевич Власов . Он был отправлен под Винницу, где находился Особый лагерь, предназначавшийся для представителей высшего командного состава, интересовавших немецкие спецслужбы.

3 августа 1942 года Власов и содержавшийся в том же лагере бывший командир 41-й стрелковой дивизии, полковник Владимир Гелярович Баерский (впоследствии принявший псевдоним «Боярский») направили командованию вермахта письмо, в котором предложили сформировать русскую армию из числа антисоветски настроенных советских граждан. Несмотря на то, что ответа на этот документ не последовало, уже в сентябре 1942 года Власов был переправлен в Берлин и стал активно использоваться немцами в пропагандистской деятельности. В тот период туда же были доставлены бывший начальник штаба 19-й армии генерал-майор Василий Фёдорович Малышкин, бывший член Военного Совета 32-й армии Георгий Николаевич Жиленков и ряд других бывших советских военнослужащих, согласившихся перейти на сторону противника, которые в дальнейшем составили костяк высшего командного состава РОА. В идеологическом оформлении будущей организации принимали активное участие активисты Национально-трудового союза нового поколения (НТС) , членом Исполнительного бюро которого был избран бывший заместитель начальника штаба Северо-Западного фронта генерал-майор Фёдор Иванович Трухин – впоследствии начальник штаба РОА.

Создание РОА

27 декабря 1942 года была принята так называемая «Смоленская декларация», подписантами которой стали Власов и члены так называемого «Русского комитета». Документ был размножен и активно использовался в немецкой пропаганде. Его авторы предлагали бойцам и командирам Красной Армии переходить на сторону «действующей в союзе с Германией Русской Освободительной Армии». Этот день считается датой создания РОА. Формирование её подразделений было начато уже в начале следующего года. Была создана школа РОА в городе Дабендорфе, принята символика. 29 апреля 1943 года Положением о добровольцах все согласившиеся перейти на сторону противника советские военнопленные и эмигранты русской национальности включались в состав РОА.

Долгое время немецкое командование не решалось привлекать части РОА к непосредственному участию в боевых действиях – они лишь привлекались для несения караульной службы и борьбе с партизанами и подпольщиками. Сама идея создания русских коллаборационистских формирований долгое время вызывала противодействие среди командования вермахта и СС. В 1944 году многие активисты НТС и РОА, пропагандировавшие идеологию русского национализма и антибольшевизма, были арестованы гестапо, некоторые из них были казнены. Однако к осени, в связи с кризисом на всех фронтах, руководство Третьего рейха было вынуждено дать санкцию на официальное создание органов руководства восточным коллаборационизмом.

16 сентября 1944 года в ставке Гитлера под Растенбургом состоялась встреча рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера и Власова, по итогам которой РОА получила официальный статус. 14 ноября 1944 года в Праге был провозглашён Комитет освобождения народов России (КОНР), а Русская освободительная армия стала его вооружёнными силами. Власов одновременно являлся и председателем КОНР, и главнокомандующим РОА. Армия не являлась структурным подразделением вермахта, при этом обладая собственными родами войск и собственным командованием, при этом полностью финансировалась и обеспечивалась Третьим рейхом.

28 января 1945 года приказом Гитлера Власов был официально назначен Главнокомандующим русскими вооружёнными силами с подчинением ему всех сформированных и русских формирований. Формально вооружённые силы КОНР считались немцами армией союзного государства. К весне 1945 года в РОА входили: 3 пехотные дивизии (командующие – генерал-майоры С. К. Буняченко, Г. А. Зверев, М. М. Шаповалов) общей численностью более 40 тысяч человек; военно-воздушные силы (командующий – генерал-майор В. И. Мальцев); целый ряд отдельных подразделений, казачьих и кавалерийских формирований. Тем не менее, ряд восточных формирований, созданных под эгидой Третьего рейха, так и не был передан под командование Власова. В общей сложности, по подсчётам различных историков, в неё входили от 120 до 130 тысяч бойцов и командиров, разбросанных на площади от Югославии и Италии до района Дрездена. Среди них – немало бывших советских офицеров (1 генерал-лейтенант, 5 генерал-майоров, 2 комбрига, 29 полковников, 16 подполковников, 41 майор, 1 бригадный комиссар, 5 военинженеров 2-го и 6 – 3-го ранга, 1 капитан 1-го ранга ВМФ, 3 старших лейтенанта госбезопасности и т. д.)

Участие в боевых действиях и конец РОА

9 февраля 1945 года ударная группа под командованием полковника И. К. Сахарова приняла бой против частей 230-й стрелковой дивизии (командир – полковник Д. К. Шишков), штурмом взяв населённый пункт Нойлевин, а также южные части населённых пунктов Карлсбизе и Керстенбрух. После этого успеха Гиммлер, включивший в возглавляемую им группу армий «Висла» ряд формирований РОА, решил задействовать их в боях на Одере. 1-й пехотной дивизии РОА под командованием генерала С. К. Буняченко по приказу немецкого командования атаковал советские позиции на западной берегу Одера. Им удалось прорвать первую линию обороны, но дальнейшее наступление захлебнулось из-за отсутствия немецкой поддержки и сильного заградительного огня с другого одерского берега.

15 апреля 1945 года Буняченко со своей дивизией самовольно покинул позиции, нарушив приказ германского командования, и двинулся в оккупированную Чехословакию, где находился штаб КОНР и РОА. К тому времени поражение Германии стало очевидным, и Власов со своими генералами планировал прорваться в Югославию, где соединиться с антикоммунистическими формированиями. Однако быстрое продвижение Красной Армии и союзников сорвало эти планы, в результате чего формирования РОА одно за другим стали сдаваться в плен англичанам и американцам. Впоследствии многие сдавшиеся союзникам были выданы в СССР согласно достигнутым ранее договорённостям.

Ряд военачальников РОА – Ф. И. Трухин, М. М. Шаповалов, В. И. Боярский – были арестованы чехословацкими партизанами. Некоторые подразделения власовцев примкнули к Пражскому восстанию против пятидесятитысячного немецкого гарнизона, начавшемуся 5 мая 1945 года. Накануне С. К. Буняченко, начальник штаба его дивизии Н. П. Николаев и И. К. Сахаров подписали соглашение о совместной борьбе с повстанческим командованием. Дивизия Буняченко вела бои до тех пор, пока Чешский Национальный Совет не отказался подтвердить гарантии, ранее данные власовцам повстанцами. В конечном итоге она оказалась в советском окружении и была распущена. Большая часть её личного состава была захвачена советскими пехотными и танковыми частями. 12 мая 1945 года на дороге Лнарже-Пльзень батальоном капитана Михаила Ивановича Якушева был захвачен автомобиль, в котором на запад следовал генерал А. А. Власов.

Судебное преследование в СССР и послевоенная судьба бывших военнослужащих РОА

После окончания войны бывшие бойцы и командиры Русской освободительной армии были привлечены к уголовной ответственности в соответствии с советским законодательством. 30 июля – 1 августа 1946 года дело 12 высших командиров РОА (А. А. Власов, Ф. И. Трухин, Г. Н. Жиленков, В. Ф. Малышкин, И. А. Благовещенский, М. А. Меандров, В. И. Мальцев, С. К. Буняченко, Д. Е. Закутный, Г. А. Зверев, Н. С. Шатов, В. Д. Корбуков) было рассмотрено на закрытом судебном процессе. Все они были признаны виновными и приговорены к смертной казни через повешение. Приговор был приведён в исполнение в ночь на 1 августа 1946 года во дворе Бутырской тюрьмы в Москве. Большинство из возвращённых в СССР власовцев также были осуждены, в зависимости от степени своего участия, от различных сроков лишения свободы до смертной казни. Среди приговорённых к высшей мере наказания имелись два бывших Героя Советского Союза, служивших в ВВС РОА – Б. Р. Антилевский и С. Т. Бычков.

Большое количество бывших военнослужащих РОА оказались в зарубежье, где на протяжении ряда лет функционировали их организации, идейной основой которых продолжал оставаться Пражский манифест 1944 года. Ряд экс-власовцев являлись активистами НТС. Окончательно движение, так и не сумевшее оформить в послевоенные годы крепкие организации на Западе, прекратило своё существование к началу 1980-х годов.