Партиза́нское движе́ние в Вели́кой Оте́чественной вой­не́ 1941–1945

Партиза́нское движе́ние в Вели́кой Оте́чественной вой­не́ 1941–1945 — основная форма вооруженной борьбы советского народа против германских захватчиков и их союзников на временно оккупированной территории СССР. Возникнув в ряде случаев стихийно в первые дни вой­ны, оно вскоре стало сплоченной управляемой силой, оказывавшей ожесточенное сопротивление оккупационному режиму. Основные задачи П. д. определялись директивой Совета народных комиссаров СССР и ЦК Всесоюзной коммунистической партии (большевиков) (ВКП(б)) от 29 июня 1941, постановлением ЦК ВКП(б) от 18 июля 1941 и приказом Наркома обороны СССР от 5 сентября 1942: уничтожать живую силу и технику врага, базы материально-­технических средств, нарушать его коммуникации, вести разведку, содействовать вой­скам Рабоче-­крестьянской Красной армии (РККА) в проведении операций, не допускать угона советских людей в фашистское рабство, предотвращать разрушение гитлеровцами промышленных предприятий и жилых зданий, препятствовать вывозу в Германию материальных ценностей. Организаторами П. д. стали подпольные партизанские комитеты и организации ВКП(б), которые активно работали над созданием партизанских формирований и системы управления П. д. , опираясь на помощь военных советов объединений РККА. Уже в конце 1941 действовало более 2 тыс. партизанских отрядов (свыше 90 тыс. человек). А всего за годы вой­ны в тылу врага было создано свыше 6 тыс. партизанских отрядов и более 300 соединений, в которых сражалось свыше 1,1 млн человек. П. д. широко поддерживалось населением страны. Общее стратегическое руководство вооруженной борьбой партизанских сил осуществляла Ставка Верховного Главнокомандования . Ее рабочим органом в этом звене управления был Центральный штаб П. д. (30 мая 1942 — 13 января 1944, начальник — генерал-­лейтенант П. К. Пономаренко). Некоторое время существовала должность главнокомандующего П. д. (6 сентября — 19 ноября 1942, маршал К. Е. Ворошилов ). Центральному штабу П. д. подчинялись в оперативном отношении республиканские и областные штабы П. д. (за исключением Украинского штаба П. д., который был непосредственно подчинен Ставке Верховного Главнокомандования). Также штабы П. д. подчинялись военным советам фронтов. П. д. явилось важным фактором достижения победы над фашистской Германией и ее союзниками. Оно охватило всю оккупированную территорию СССР, тесно взаимодействовало с регулярными вой­сками. Партизанами было уничтожено, ранено и захвачено в плен около 1 млн солдат и офицеров противника, выведено из строя свыше 4 тыс. танков и бронемашин, подорвано 58 бронепоездов и 12 тыс. мостов, уничтожено 65 тыс. автомашин, осуществлено 20 тыс. крушений вражеских железнодорожных эшелонов, выведено из строя более 10 тыс. паровозов, 110 тыс. вагонов и платформ. Партизаны отвлекали на себя более 10 % сухопутных ­вой­ск противника, действовавших на советско-германском фронте. Кроме того, деятельность партизан подрывала моральный дух и боеспособность противника. За проявленные мужество и героизм свыше 127 тыс. партизан были награждены медалью «Партизану Отечественной вой­ны», более 184 тыс. человек награждены орденами и медалями, 249 человек получили звание Героя Советского Союза, а С. А. Ковпак и А. Ф. Федоров удостоены этого звания дважды.

Ист. : Великая Отечественная. Т. 9: Партизанское движение в годы Великой Отечественной вой­ны, 1941–1945 гг.: Документы и материалы. М., 1999; Медведев Д. Н. Сильные духом. М., 2005; Партизанское движение в годы Великой Отечественной вой­ны (Вестник Архива Президента Российской Федерации) / Гл. ред. С. В. Кудряшов. М., 2015.

Лит. : Кулик С. В. Антифашистское движение сопротивления на оккупированной территории РСФСР в 1941–1944 гг. (проблемы политического и идеологического противоборства): Диссертация на соискание степени доктора исторических наук. СПб., 2007; Попов А. Ю. Деятельность органов государственной безопасности СССР на оккупированной советской территории (1941–1944 гг.). Диссертация на соискание степени доктора исторических наук. М., 2007; Коровин В. В. Организация сопротивления в тылу немецко-­фашистских вой­ск на территории областей Центрального Черноземья в годы Великой Отечественной вой­ны. Диссертация на со­искание степени доктора исторических наук. Курск, 2008. С. Е. Лазарев.