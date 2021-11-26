МЕДВЕДЕВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
МЕДВЕДЕВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ - сотрудник советских органов государственной безопасности, один из руководителей партизанского движения в годы Великой Отечественной войны, писатель.
Из рабочих. Окончил Бежицкую мужскую гимназию (1917 год) и Курсы высшего начальствующего состава НКВД СССР (1936 год). На военной службе в 1918-1937, 1938-1939 и 1941-1946 годах. С октября 1917 года работал секретарём Брянского уездного совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. В 1918 году добровольно вступил в РККА.
В Гражданскую войну 1917-1922 годов воевал в 1918-1920 годах на Восточном фронте против войск адмирала А. В. Колчака, затем - на Северо-Западном фронте против войск генерал-лейтенанта Н. Н. Юденича. С мая 1920 года в органах государственной безопасности: сотрудник Брянской ЧК, затем на различных должностях в органах ГПУ и НКВД УССР. С ноября 1936 года инспектор при начальнике Управления НКВД Харьковской области. В июле 1937 года в связи с арестом брата уволен из органов НКВД. В апреле 1938 года восстановлен в органах государственной безопасности, работал заместителем начальника и начальником оперативных отделов на Беломорско-Балтийском комбинате (город Медвежьегорск) и Норильскстрое. В ноябре 1939 года за прекращение следственных дел на репрессированных вновь уволен.
В начале Великой Отечественной войны по личной просьбе возвращён на службу в органы НКВД. В августе/сентябре 1941 года - январе 1942 года возглавлял партизанский отряд «Митя», действовавший в Смоленской, Брянской и Могилёвской областях. Отряд Медведева провёл свыше 50 боевых операций, временно занимал города Хотимск и Жиздра, где полностью уничтожил комендатуры германских войск и полицейские управления.
В июне 1942 года - феврале 1944 года Медведев - командир партизанского отряда специального назначения «Победители», действовавшего в Ровенской и Львовской областях. Отряд под руководством Медведева провёл свыше 120 боевых операций, в ходе которых уничтожил около 2 тысяч германских солдат и офицеров (в т. ч. 11 генералов и высших государственных чиновников), свыше 6 тысяч бойцов Украинской повстанческой армии и полицейских, служивших у оккупантов, а также взорвал 81 эшелон противника. В отряде «Победители» действовал разведчик Н. И. Кузнецов. В марте 1944 года - ноябре 1946 года начальник отделения, затем заместитель начальника отдела 4-го (разведывательно-диверсионного) управления Наркомата государственной безопасности (с октября 1946 года МГБ) СССР, участвовал в боевых действиях против литовских националистов. С ноября 1946 года в отставке. Автор книг «Это было под Ровно», «Сильные духом» и «На берегах Южного Буга».