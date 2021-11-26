МЕДВЕДЕВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

МЕДВЕДЕВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ - со­труд­ник советских ор­га­нов государственной безо­пас­но­сти, один из ру­ко­во­ди­те­лей пар­ти­зан­ско­го дви­же­ния в го­ды Великой Отечественной вой­ны , пи­са­тель.

Из ра­бо­чих. Окон­чил Бе­жиц­кую муж­скую гим­на­зию (1917 год) и Кур­сы выс­ше­го на­чаль­ст­вую­ще­го со­ста­ва НКВД СССР (1936 год). На во­енной служ­бе в 1918-1937, 1938-1939 и 1941-1946 годах. С октября 1917 года ра­бо­тал сек­ре­та­рём Брян­ско­го уезд­но­го со­ве­та ра­бо­чих, сол­дат­ских и кре­сть­ян­ских де­пута­тов. В 1918 году доб­ро­воль­но всту­пил в РККА.

В Гражданскую вой­ну 1917-1922 годов вое­вал в 1918-1920 годах на Восточном фрон­те про­тив войск адмирала А. В. Кол­ча­ка , за­тем - на Северо-Западном фрон­те про­тив войск генерал-лейтенанта Н. Н. Юде­ни­ча. С мая 1920 года в ор­га­нах государственной безо­пас­но­сти: со­труд­ник Брян­ской ЧК, за­тем на различных долж­но­стях в ор­га­нах ГПУ и НКВД УССР. С но­ября 1936 года ин­спек­тор при на­чаль­ни­ке Управ­ле­ния НКВД Харь­ков­ской области. В ию­ле 1937 года в свя­зи с аре­стом бра­та уво­лен из ор­га­нов НКВД. В апреле 1938 года вос­ста­нов­лен в ор­га­нах государственной безо­пас­но­сти, ра­бо­тал заместителем начальника и начальником опе­ра­тив­ных от­де­лов на Бе­ло­мор­ско-Балтийском ком­би­на­те (город Мед­вежье­горск) и Но­риль­ск­строе. В но­ябре 1939 года за пре­кра­ще­ние следственных дел на ре­прес­си­ро­ван­ных вновь уво­лен.

В начале Великой Отечественной вой­ны по лич­ной прось­бе воз­вра­щён на служ­бу в ор­га­ны НКВД. В августе/сентябре 1941 года - январе 1942 года воз­глав­лял пар­ти­зан­ский от­ряд «Ми­тя», дей­ст­во­вав­ший в Смо­лен­ской, Брян­ской и Мо­ги­лёв­ской об­лас­тях. От­ряд Медведева про­вёл свыше 50 бое­вых опе­ра­ций, вре­мен­но за­ни­мал го­ро­да Хо­тимск и Жиз­д­ра, где пол­но­стью унич­то­жил ко­мен­да­ту­ры германских войск и по­ли­цей­ские управ­ле­ния.

В ию­не 1942 года - феврале 1944 года Медведев - командир пар­ти­зан­ско­го от­ря­да специального на­зна­че­ния «По­бе­ди­те­ли», дей­ст­во­вав­ше­го в Ро­вен­ской и Львов­ской об­лас­тях. От­ряд под руководством Медведева про­вёл свыше 120 бое­вых опе­ра­ций, в хо­де ко­то­рых унич­то­жил около 2 тысяч германских сол­дат и офи­це­ров (в т. ч. 11 ге­не­ра­лов и выс­ших государственных чи­нов­ни­ков), свыше 6 тысяч бой­цов Ук­ра­ин­ской пов­стан­че­ской ар­мии и по­ли­цей­ских, слу­жив­ших у ок­ку­пан­тов, а так­же взо­рвал 81 эше­лон про­тив­ни­ка. В от­ря­де «По­бе­ди­те­ли» дей­ст­во­вал раз­вед­чик Н. И. Куз­не­цов . В мар­те 1944 года - но­ябре 1946 года начальник от­де­ле­ния, за­тем заместитель начальника от­де­ла 4-го (раз­ве­ды­ва­тель­но-ди­вер­си­он­но­го) управ­ле­ния Нар­ко­ма­та государственной безо­пас­но­сти (с октября 1946 года МГБ) СССР, уча­ст­во­вал в бое­вых дей­ст­ви­ях про­тив ли­товских на­цио­на­ли­стов. С но­ября 1946 года в от­став­ке. Ав­тор книг «Это бы­ло под Ров­но», «Силь­ные ду­хом» и «На бе­ре­гах Юж­но­го Бу­га».