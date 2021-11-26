МАШЕРОВ ПЁТР МИРОНОВИЧ
МАШЕРОВ ПЁТР МИРОНОВИЧ - советский государственный и партийный деятель, Герой Советского Союза, Герой Социалистического Труда.
Член ВКП(б) с 1943 года. Из семьи крестьянина. Окончил физико-математический факультет Витебского педагогического института имени С. М. Кирова (1939 год, ныне Витебский государственный университет имени П. М. Машерова). В 1939-1941 годах учитель физики и математики в средней школе в поселке городского типа Россоны Витебской области.
В начале Великой Отечественной войны вступил добровольцем в РККА, в июле 1941 года попал в плен, через несколько дней бежал. Под кличкой Дубняк организовал и возглавил подпольную комсомольскую организацию в Россонах, один из руководителей партизанского движения в Россонском районе Белорусской ССР. С апреля 1942 года командир партизанского отряда имени Н. А. Щорса, действовавшего в Россонском, Дриссенском, Освейском районах Белорусской ССР, в соседних районах РСФСР и Латвийской ССР. Принимал непосредственное участие в разработке и проведении боевых операций по ликвидации коммуникаций, органов управления и снабжения немецко-фашистских войск. Дважды ранен.
В 1943 году комиссар партизанской бригады имени К. К. Рокоссовского, затем 1-й секретарь Вилейского подпольного обкома комсомола Белоруссии. 1-й секретарь Молодеченского обкома ЛКСМ Белоруссии (1944-1946 годы). 1-й секретарь Центрального комитета ЛКСМ Белоруссии (1947-1954 годы; с 1946 года секретарь). 2-й секретарь Минского обкома (1954-1955 годы), 1-й секретарь Брестского обкома (1955-1959 годы) Коммунистической партии Белоруссии. 1-й секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Белоруссии (1965-1980 годы; с 1959 года секретарь, с 1962 года - 2-й секретарь). Член Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза (1964-1980 годы; кандидат с 1961 года). Кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС (с апреля 1966 года).
Способствовал широкомасштабной индустриализации БССР, динамичному развитию её экономики. Уделял серьёзное внимание увековечению памяти героев и жертв Великой Отечественной войны: по его инициативе в Белоруссии возведены мемориальные комплексы «Хатынь» (1966 год), «Прорыв» (1974 год), Курган Славы (1969 год). Погиб в автомобильной катастрофе.