КУЗНЕЦОВ Николай Иванович

Советский разведчик.

Родился в селе Зырянка Екатеринбургской губернии (ныне Свердловская область) в семье крестьянина-середняка. После учебы в сельской школе поступил в Лесной техникум, но с 3-го курса был исключен по причине «сомнительного социального происхождения», т. к. его отца причислили к кулакам. Уже во время учебы в школе Кузнецову очень понравилось изучение немецкого языка, и он достиг в этом исключительных успехов. Характер у юноши был довольно строптивый, и во время работы в коммуне «Красный пахарь» его из-за этого даже исключили из комсомола. Кузнецов обращался в вышестоящие инстанции, чтобы восстановиться в комсомоле, но поддержки не получил. Уехал в город Кудымкар — столицу Коми-Пермяцкого национального округа, где устроился на работу в земельное управление. Имя Никанор, которое ему не нравилось, в 1931 г. сменил на имя Николай. Начальники земельного управления в период, когда там работал Кузнецов, были арестованы за различные хищения, а против него самого возбудили уголовное дело по обвинению в халатности. В 1932 г. суд приговорил Кузнецова к одному году исправительных работ. Уже после войны этот приговор был отменен «за отсутствием состава преступления». После суда Н. И. Кузнецов был привлечен органами контрразведки к секретному сотрудничеству. Вскоре его восстановили в комсомоле. В 1934 г. Кузнецов переехал в Свердловск (ныне Екатеринбург) и поступил на вечернее отделение в Уральский индустриальный институт, который окончил в 1938 г. В 1936 г. в агентурных целях был арестован НКВД по статье 58-10 как «враг народа», и несколько месяцев провел в тюрьме. После освобождения был принят инженером на Уральский машиностроительный завод в Свердловске (известный на всю страну «Уралмаш»). Кузнецов свободно владел немецким языком. Как негласный сотрудник НКВД, он привлекался для работы с немецкими инженерно-техническими и другими специалистами. В НКВД его ценили, о чем свидетельствует сохранившаяся характеристика: «Находчив и сообразителен, обладает исключительной способностью завязывать необходимые знакомства и быстро ориентироваться в обстановке. Обладает хорошей памятью». В 1940 г. под именем Рудольфа Евгеньевича Шмидта Кузнецова переводят в Москву, где он устраивается на работу на 22-й авиазавод. Как секретному оперативному работнику НКВД ему поручались все более важные задания. В 1942 г. Кузнецов вступил в ВКП(б). В 1942 г. он был заброшен на оккупированную врагом территорию и чрезвычайно успешно действовал под именем оберлейтенанта Пауля Зиберта. В партизанском отряде Д. Н. Медведева на Украине (под городом Ровно) его знали под именем Николая Васильевича Грачева. Кузнецов был разведчиком с особыми функциями — ему поручался не только сбор информации, но также устранение нацистских чиновников и их пособников. Кузнецов совершил несколько невероятных по дерзости и проявленному мужеству боевых операций: уничтожил главного судью нацистской администрации на Украине Функа, имперского советника рейхскомиссариата Украины Гелля и его секретаря Винтера, вице-губернатора Галиции Бауэра. С помощью партизан организовал похищение командующего карательными войсками на Украине генерала Ильгена. Кузнецову удалось добыть очень ценную разведывательную информацию, в частности, о предстоящем летнем наступлении немецко-фашистских войск на Курской дуге (1943 г.), планировании гитлеровцами покушения на лидеров «Большой тройки» во время Тегеранской кон-ференции и др. Кузнецов погиб в неравном бою с бандеровцами, устроившими засаду против партизан в селе Боротин (на Львовщине). Подорвал себя и врагов гранатой. После освобождения Львова от немецко-фашистских оккупантов останки Кузнецова были идентифицированы знаменитым антропологом М. М. Герасимовым и захоронены на городском холме Славы. Стал одним из прототипов главного героя популярного художественного фильма «Подвиг разведчика».