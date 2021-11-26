КАЗАЧИЙ СТАН

Казачий стан — коллаборационистская военная организация во время Великой Отечественной войны 1941—1945 , объединявшая казаков в составе вермахта и СС.

В октябре 1942 в оккупированном Новочеркасске был организован казачий сход, который избрал штаб Войска Донского и призвал к формированию казачьих частей для борьбы с СССР. 10 ноября 1943 в Кировограде был создан К. с. во главе с походным атаманом С. В. Павловым численностью от 3 до 18 тыс. человек (включая гражданских). К. с. участвовал в борьбе с партизанами. После гибели Павлова 17 июня 1944 походным атаманом стал Т. Н. Доманов.

В июне 1944 по приказу Главного управления казачьих войск во главе с П. Н. Красновым , К. с. переместился на линию Барановичи — Слоним — Ельня — Столбцы — Новогрудок. 6 июля 1944 было принято решение о переброске К. с. в Сев. Италию (Карния) для участия в борьбе против итальянских антифашистов, позднее туда приехали семьи участников организации. Печатный орган — газета «Казачья земля». К. с. участвовал в подавлении Варшавского восстания 1944. С апреля 1945 переформирован в Отдельный казачий корпус и переведен под управление командующего Русской освободительной армии генерала А. Власова . С 30 апреля 1945 дислоцируется в Вост. Тироле (Австрия). 18 мая 1945 К. с. капитулировал перед британскими войсками, участники К. с. выданы советскому командованию по решению Ялтинской конференции 1945. 16 января 1947 атаманы К. с. осуждены Военной коллегией Верховного суда СССР. 25 декабря 1997 Военная коллегия Верховного суда РФ отказала в их реабилитации.

Лит.: Шкаровский М. В. Выдача казачьего стана органам НКВД в Лиенце в 1945 г. СПб., 2005; Яковкин Е. В. Жизненный путь Походного Атамана Второго Казачьего Всполоха и Казачьего Стана полковника Сергея Павлова (1896—1944 гг.). СПб., 2013; Ратушняк О. В. Казачий стан: от создания до выдачи. Ростов-на-Дону, 2013.