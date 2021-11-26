ДУКА Михаил Ильич

Партизан Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

Родился 27 августа 1909 г. в селе Селище ныне Казатинского района Винницкой области Украины в крестьянской семье. Служил в Красной Армии в 1931 — 1937 гг. После военной службы работал председателем заводского комитета профсоюза на мясокомбинате в городе Брянске. 6 ноября 1941 г. организовал и провел крупную акцию в Орле, где партизаны разгромили помещение ресторана, уничтожив при этом десятки гитлеровцев и их пособников. М. И. Дука возглавил отряд, а позднее — бригаду имени Кравцова. На боевом счету партизанской бригады — тысячи уничтоженных гитлеровских солдат и офицеров, немало пленных (среди них один генерал), 17 разгромленных вражеских гарнизонов, 72 пущенных под откос эшелона, 57 взорванных железнодорожных и шоссейных мостов и много других успешных операций. Личной храбростью, умением решать самые сложные боевые задачи Дука, которому было присвоено воинское звание «генерал-майор», зарекомендовал себя как смелый, талантливый партизанский военачальник. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 сентября 1942 г. за умелое командование партизанской бригадой, образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм Михаилу Ильичу Дуке присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». В 1944 г. Дука был направлен в действующую армию, а 24 апреля 1945 г. — назначен командиром 82-й гвардейской стрелковой дивизии (29-й гвардейский стрелковый корпус, 8-я гвардейская армия, 1-й Белорусский фронт), с которой прошел путь до Берлина. Гвардейцы дивизии М. И. Дуки принимали непосредственное участие в штурме столицы гитлеровской Германии. В критический момент боя Дука проявил образец храбрости и отваги: бросился вплавь через реку Шпрее, увлекая за собой бойцов. На историческом Параде Победы на Красной площади в Москве 24 июня 1945 г. генерал-майору М. И. Дуке было доверено нести символический ключ от поверженного Берлина. Никогда не прерывая связи с Брянщиной, бывший партизанский комбриг много внимания уделял своим землякам-брянцам. 17 сентября 1966 г. на площади Партизан в Советском районе Брянска был зажжен Вечный огонь славы. Как один из освободителей Брянска, генерал-лейтенант М. И. Дука пронес зажженный огонь через 50-тысячную толпу. Герой Советского Союза, генерал-лейтенант в отставке М. И. Дука скончался 11 октября 1976 г. в Одессе и, согласно завещанию, был похоронен на Советском кладбище в Брянске.