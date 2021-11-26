АДЖИМУШКАЙСКИЕ КАМЕНОЛОМНИ

Партизанская база в Крыму в период ВОВ.

Каменоломни в районе поселка Аджимушкай возникли еще в античную эпоху. В мае — октябре 1942 здесь оборонялась часть войск Крымского фронта. После падения Керчи 16.05.1942 не все советские войска успели эвакуироваться. Прикрывавшие отход основных сил подразделения 83-й бригады морской пехоты, 95-го погранотряда, Ярославского авиационного училища, Воронежского училища радиоспециалистов и других частей были отрезаны и вместе с населением укрылись в А. Оборона А. продолжалась 170 дней. Сопротивление было разделено на 2 очага — Центральные и Малые каменоломни. А. были окружены рядами колючей проволоки, германские войска взрывали и заваливали входы, нагнетали в подземные штольни ядовитые газы. Во время газовой атаки 24.05.1942 погибло несколько тысяч человек. В октябре 1942 А. обороняло всего несколько десятков бойцов. В ноябре 1943 район А. был освобожден. В 1966 создан подземный Музей, а в 1982 — мемориал.

Автор статьи: Н. А. Герулатис.

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