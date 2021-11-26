ЛИКВИДАЦИЯ БЕЗГРАМОТНОСТИ

Ликвида́ция безгра́мотности (ликбез) — массовое обучение взрослых чтению и письму в советских республиках. В 1897 грамотность в Российской империи составляла 21,1 %, в том числе 29,3 % у мужчин и 13,1 % у женщин (при этом в Средней Азии — 5 %). После обсуждения в Государственной думе в 1908—1912 было принято решение о введении обязательного начального образования в европейских губерниях к 1918, а повсеместно — к концу ­1920-х. Ко времени установления cоветской власти в России неграмотным оставалось большинство населения (около 70 %). 26 декабря 1919 был принят декрет Совнаркома «О ликвидации безграмотности в РСФСР». Граждане в возрасте от 8 до 50 лет, не умевшие читать или писать, были обязаны учиться грамоте. Обучение могло по желанию осуществляться на русском или другом (как правило, родном) языке. Организация обучения возлагалась на наркомат просвещения (НКПС), который мог привлекать для этого кадры педагогов на основании трудовой повинности, а также принуждать к обучению неграмотных. В 1920 была создана Всероссийская чрезвычайная комиссия по ликвидации безграмотности (ВЧК ликбез). Ею были созданы курсы учителей для Л. б. В 1922 был проведен I Всероссийский съезд по ликвидации неграмотности. Затем появилась сеть «ликпунктов», где ликбез должен был осуществляться за 3—7 месяцев при 6—8 часах обу­чения еженедельно без отрыва от производства (с сохранением заработной платы). Ликпункты создавались в населенных пунктах с числом неграмотных свыше 15. 14 августа 1923 декрет 1919 был дополнен декретом Совнаркома РСФСР «О ликвидации безграмотности». Он установил конкретное число учреждений Л. б.: 574 ликвидационных пункта и 498 школ для малограмотных. В 1923 было создано Всероссийское добровольное общество «Долой неграмотность». Наряду с чтением, письмом и счетом преподавался курс политграмоты. К 1927 было обучено грамоте около 10 млн взрослых, в том числе в РСФСР 5,5 млн. Но если в городе в 1926 грамотными были более 80 % жителей, то в деревне — более 50 %. Более низким являлся уровень грамотности женщин (в городе: мужчины 88,6 %, женщины 73,9 %, в деревне соответственно — 67,3 % и 35,4 %). В 1928 к делу Л. б. был привлечен Всесоюзный ленинский союз молодежи, который обеспечил участие в кампании миллиона «культ-армейцев» (ими были не только комсомольцы, но и профессиональные педагоги), которые обучали 10 млн человек. В ходе культурной революции в 1930 в СССР было введено всеобщее начальное обучение. Теперь Л. б. и ликвидацией малограмотности занимались обычные, а не чрезвычайные государственные органы. К 1936 было обучено около 40 млн неграмотных. В 1939 среди граждан в возрасте от 9 до 50 лет оставалось менее 10 % неграмотных.

Лит.: Фрид Л. С. Очерки по истории развития политико-просветительной работы в РСФСР (1917—1929). Л., 1941; Богданов И. М. Грамотность и образование в дореволюционной России и в СССР. М., 1964; Штамм С. И. Управление народным образованием в СССР (1917—1936). М., 1985; Всесоюзная перепись населения 1939 года: Россия: основные итоги. СПб., 1999; Население России в ХХ веке. Исторические очерки. Т. 1. М., 2000.