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Основные понятия периода перехода к НЭПу: национализация, ВСНХ – высший совет народного хозяйства, индустриализация.
Большое видится издалека - уже после войны станет ясно, насколько верной оказалась, пусть жестокая, политика власти периода Гражданской войны.
Что повлияло на переход к Новой экономической политике? Как пятилетки повлияли на развитие промышленности, экономики и уровень благосостояния граждан новой страны? Экспорт зерна, военная промышленность, “оборонка” - как преддверие грядущей Великой Отечественной войны. Продналог и сбор зерна как жесткая, но необходимая мера в послереволюционной России.