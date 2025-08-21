0 видео из 0

Основные понятия периода перехода к НЭПу: национализация, ВСНХ – высший совет народного хозяйства, индустриализация.

Большое видится издалека - уже после войны станет ясно, насколько верной оказалась, пусть жестокая, политика власти периода Гражданской войны.

Что повлияло на переход к Новой экономической политике? Как пятилетки повлияли на развитие промышленности, экономики и уровень благосостояния граждан новой страны? Экспорт зерна, военная промышленность, “оборонка” - как преддверие грядущей Великой Отечественной войны. Продналог и сбор зерна как жесткая, но необходимая мера в послереволюционной России.