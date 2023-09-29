Рабóче-крестья́нская инспéкция

Рабóче-крестья́нская инспéкция (Раб­крин, РКИ) — советская система органов власти, занимавшаяся вопросами государственного контроля за другими сферами государственной и хозяйственной работы в 1920–1934. Создана 7 февраля 1920 на основе реорганизации Наркомата государственного контроля для большего привлечения трудящихся к государственному управлению. Задачей РКИ являлась борьба за строгий учет материальных ценностей и продовольствия, совершенствование государственного аппарата и надзор за законностью в управлении. Руководили Рабкрином народные комиссары РКИ: И. В. Сталин (1920–1922), А. Д. Цюрупа (1922–1923), В. В. Куйбышев (1923–1926), Г. К. Орджоникидзе (1926–1930), А. А. Андреев (1930–1931), Я. Э. Рудзутак (1932–1934). В. И. Ленин настаивал на слиянии РКИ и органа партийного контроля — Центральной контрольной комиссии (ЦКК) Российской коммунистической партии (большевиков) (РКП(б)). Руководствуясь ленинскими указаниями, XII съезд РКП(б), прошедший в апреле 1923, принял решение создать объединенный орган партийного и советского контроля — Центральную контрольную комиссию — Наркомат РКИ (ЦКК — НК РКИ). ЦКК — РКИ изучал и обоб­щал опыт работы государственных и общественных органов, проводил в жизнь мероприятия по рационализации государственного аппарата, ревизовал деятельность всех учреждений, предприятий и организаций, осуществлял контроль за учетом, хранением и использованием государственного имущества, контролировал выполнение постановлений высших государственных и партийных органов. На XVII съезде Всесоюзной коммунистической партии (большевиков) (ВКП(б)) в январе 1934 было принято решение об упразднении объединенного органа и создании Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б) и Комиссии советского контроля при Совете народных комиссаров СССР .

Лит .: Иконников С. Н. Организация и деятельность РКИ в 1920–1925 гг. М., 1960; Гусев К. В. Краткий очерк истории органов партийно-­государственного контроля в СССР. М., 1965; Вой­тиков С. С. «Как нам реорганизовать Рабкрин»… // Вопросы истории. М., 2014. № 6. С. 59–71. Д. К. Баканов.