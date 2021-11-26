КРОНШТАДТСКОЕ ВОССТАНИЕ 1921 Г.

Восстание моряков крепости Кронштадт, ставшее кульминацией социально-политического кризиса 1921 г. и оказавшее воздействие на изменение политики большевиков при переходе к Новой экономической политике . Причинами восстания было недовольство сохранением режима «военного коммунизма» после разгрома белого движения. Поводом к волнениям стали выступления рабочих в Петрограде. 24.2.1921 г. рабочие Трубочного завода вышли на улицу. К ним примкнули рабочие других предприятий. Вскоре среди демонстрантов появились матросы и солдаты. Толпа освободила рабочих, арестованных за невыход на “работу” (на остановившиеся предприятия).

Сообщение о волнениях в столице достигло Кронштадта. На митинге моряков и населения 1.3.1921 г. была принята резолюция, требовавшая «немедленно сделать выборы советов тайным голосованием, причем перед выборами провести свободную предварительную агитацию всех рабочих и крестьян». Резолюция требовала также свободы слова для левых эсеров и анархистов, восстановления других гражданских свобод, освобождения политзаключенных – социалистов и пересмотр дел других, ликвидации привилегий коммунистов, структур большевистской экономической диктатуры, «дать полное право действия крестьянам над всею землею так, как им желательно, а также иметь скот, который содержаться должен и управляться своими силами, т.е. не пользуясь наемным трудом».

Большевики объявили кронштадцев вне закона, после чего крепость восстала. Был избран Военно-революционный комитет (ВРК) . Большинство его членов были беспартийными. Важнейшие вопросы решались на собрании делегатов частей и предприятий. Активное участие в восстании принимали представители лево-социалистических партий и течений от меньшевиков-интернационалистов до анархистов. Лидеры восстания выступали за советскую власть без диктатуры коммунистов. 15.3.1921 г. в “Известиях Военно-революционного комитета” была опубликована установочная статья “Власть советам, а не партиям!”. Эта идея беспартийной демократии вытекала из идей бывших большевиков (таковыми были многие члены ВРК и участники восстания, в том числе председатель ВРК С. Петриченко). Их привлекли освободительные лозунги революции и разочаровала тоталитарная практика большевизма. Теперь лидеры Кронштадта рассчитывали привлечь на свою сторону широкие рабочие массы, которые в свое время пошли за большевиками.

Коммунистическое руководство Петрограда предприняло меры к изоляции восставших. Были проведены аресты активистов социалистических партий в Петрограде, разоружены воинские части, солдаты которых высказывали сочувствие кронштадтцам.

Восставшие отбили первый штурм 7 армии под командованием М. Тухачевского . Вот-вот мог растаять лед, и восставший флот мог двинуться на Петроград. Против 18000 повстанцев было сосредоточено 24000 солдат РККА. 18 марта войска Южной группы армии под командованием А. Седякина все же ворвались в город. Погибло более 500 штурмующих и около тысячи обороняющихся. Еще более 2000 затем были приговорены к расстрелу. Несколько тысяч, включая Петриченко, ушло по льду в Финляндию.

Источники:

Кронштадт 1921. М., 1997; Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Т. 43. М., 1974.

Автор статьи: Шубин А.В.