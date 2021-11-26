ИЗЪЯТИЕ ЦЕРКОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
ИЗЪЯТИЕ ЦЕРКОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ - конфискация церковных имуществ, производимая в пользу государства или, реже, частного лица.
Изъятия церковных ценностей имели место уже в практике ранней Церкви. Император Диоклетиан в 303 году повелел конфисковывать имущество христиан. Император Юстиниан I позволял продавать священные сосуды для выкупа пленных. В российской истории известны подобные примеры, когда император Пётр I изымал колокола для переплавки на артиллерийские орудия, а императрица Екатерина II проводила секуляризацию церковных земель.
Массовыми репрессиями сопровождалось изъятие церковных ценностей большевиками во время голода 1921-1922 годов. Церковь выступила с инициативой оказания помощи голодающим и начала сбор средств, однако, по предложению В. И. Ленина, власти решили использовать голод для проведения кампании по уничтожению церковных институтов и духовенства. Руководил кампанией Л. Д. Троцкий. 12.11.1921 года Совнарком создал Комиссию по учёту и сосредоточению ценностей. 16.02.1922 года Президиум ВЦИК принял постановление «О порядке изъятия церковных ценностей», в результате чего изъятие стало проходить в форме насильственных конфискаций и грабежа.
На самых жёстких мерах против Церкви настаивал председатель ГПУ Ф. Э. Дзержинский. Была создана Центральная комиссия по изъятию церковных ценностей, формально возглавляемая М. И. Калининым, фактически - заместителем наркома внутренних дел А. Г. Белобородовым. При изъятии власть 1414 раз прибегала к оружию, начались процессы против представителей Церкви, в т. ч. 1-й московский (26.04 - 08.05.1922 года), 2-й московский (27.11-13.12.1922 года), петроградский (29.05-05.07.1922 года). Суды выносили крайне жестокие приговоры, в т. ч. и смертные. 26.05.1922 года Политбюро закрыло Комиссию, но на местах изъятие шло до осени 1922 года. Общая оценка изъятого (без 964 предметов, признанных антикварными) составила 4650810 рублей 67 копеек (в золотых рублях).
Источники:
Архивы Кремля. Политбюро и Церковь 1922–1925 гг. Новосиб., М., 1997–1998. Кн. 1–2;
Следственное дело Патриарха Тихона. Сб. документов. М., 2000;
Петров С. Документы делопроизводства Политбюро ЦК РКП(б) как источник по истории Русской церкви. М., 2004;
Изъятие церковных ценностей в Москве в 1922 г. Сб. документов из фонда Реввоенсовета Республики. М., 2006.