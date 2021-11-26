ГОЭЛРО

Государственный план электрификации России. Был разработан комиссией во главе с Г. Кржижановским . Не успела закончиться Гражданская война, а Совнарком уже ставил задачи не просто восстановить промышленность, а воссоздать ее на принципиально новой технологической основе - электрической. Лидеры большевиков считали, что сохранение в руках государства полного контроля надо всей хозяйственной жизнью и всеми предприятиями страны позволит вести хозяйство по единому плану, продиктованному из партийно-правительственного центра. Первым опытом такого плана стал ГОЭЛРО. В соответствии с этим планом промышленность страны должна была переводится на электрическую тягу, что позволило бы значительно рационализировать производство, увеличить его мощность и обеспечить возможность управления всем хозяйством из единого центра.

В декабре 1918 года Центральный электротехнический совет организовал Бюро по разработке общего плана электрификации страны. Вскоре была создана электротехническая комиссия ВСНХ во главе с Г. Кржижановским, опиравшаяся на Центральный электротехнический совет. В декабре 1919 г. Кржижановский направил Ленину свою статью «Задачи электрификации промышленности». 26.12.1919 г. Г. Кржижановский встретился с Лениным и обсудил с ним планы электрификации.

21.2.1920 г. была создана Государственная комиссия по электрификации России во главе с Кржижановским. В декабре план был разработан и утвержден на расширенном заседании Комиссии ГОЭЛРО. В его разработке участвовало более 200 специалистов.

План предусматривал восстановление разрушенного хозяйства и дальнейшую модернизацию хозяйства. Планировалось строительство 20 ТЭЦ и 10 ГЭС мощностью 1,75 млн квт, в том числе гиганта Днепрогэс. Это по плану позволяло значительно увеличить промышленное производство. План ГОЭЛРО предусматривал превзойти показатели 1913 г. по производству чугуна почти в 2 раза, стали – в полтора раза, торфа, который должен был стать топливом станций – почти в 10 раз, электроэнергии – также почти в 10 раз. План был рассчитан на 10–15 лет. План был опубликован в виде 650-страничного тома, который был роздан делегатам VIII съезда советов. Выступая с докладом на съезде 22.12.1920 г., Ленин говорил, что результат работы комиссии – «это – наша вторая программа партии». 29.12.1920 г. идея плана была одобрена съездом. Он обсуждался еще год и был принят как государственный план на IX съезде советов в декабре 1921 г., уже в условиях Новой экономической политики. В июне 1921 года на основе Комиссии ГОЭЛРО была создана Государственная общеплановая комиссию – Госплан .

При скромных ресурсах, которыми располагала страна, строительство электростанций шло медленно, и размеры их были небольшими. Однако уже к 1926 г. был выполнен план восстановления промышленности.

В июне 1922 г. была запущена Каширская электростанция мощностью 12 мегаватт, работавшая на подмосковном угле. Электричество доставлялось в Москву по первой в стране линии электропередач. В 1926 г. была запущена Шатурская ТЭЦ, и выработка электроэнергии достигла уровня 1913 г.

В ходе Первой пятилетки , на которую приходился 1931 год - минимальный срок выполнения ГОЭЛРО – ее ориентиры по официальным данным были превзойдены. Вместо запроектированных 1750 кВт новых мощностей ввели в эксплуатацию 2560 кВт, а производство электроэнергии только за один последний год увеличилось почти вдвое. В действительности заложенные во время Первой пятилетки объекты стали работать на полную мощность во время Второй пятилетки. То есть план ГОЭЛРО был полностью выполнен и даже перевыполнен в срок 10-15 лет, о котором и шла речь в 1920 г. Промышленность, а затем и транспорт СССР стал переходить на электрическое питание.

Источники:

К истории плана электрификации Советской страны. Сборник документов и материалов. М., 1952; Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Т.42. М., 1974.

Автор статьи: Шубин А.В.