СОВЕТЫ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА (СОВНАРХОЗЫ) На чтение: 1 минута

Органы территориального управления советским хозяйством в 1917-1932 и 1957-1965 гг.

В ходе Октябрьской революции 1917 г. совнархозы стали создаваться советами для управления хозяйством, проводили на местах политику Высшего совета народного хозяйства. В 1932 г. их функции переданы подразделениям экономических наркоматов. Централизауция управления экономикой в 30-50-е гг. привела к росту бюрократизации, отрыву управления от местных нужд. Размещение новых предприятий часто было непродуманным – предприятия–смежники располагались за тысячи километров друг от друга, и продукцию приходилось возить через всю необъятную страну.

14 февраля 1957 г. пленум ЦК КПСС постановил “осуществить мероприятия по дальнейшему совершенствованию управления промышленностью и строительством... имея в виду приближение руководства к экономическим районам...” После дискуссии в прессе о принципах управления 10 мая 1957 г. была осуществлена реформа управления. Если раньше предприятия подчинялись министерствам, организованным по отраслям, то теперь они поступали в ведение территориальных органов управления – совнархозов. Министерства распускались, и на их месте оставались только небольшие комитеты, отвечавшие за общее планирование, научно-техническую политику в той или иной отрасли и общую координацию работы предприятий одной отрасли.

Переход от министерств к совнархозам обеспечил более рациональное расходование ресурсов регионов и размещение предприятий. Но поскольку политическая система СССР оставалась авторитарной, не удалось приблизить чиновников к нуждам населения, сделать их зависимыми от него. Зато теперь хозяйственные органы попали в полную зависимость от территориальных партийных организаций. Подчинение экономики регионам ослабляло межрегиональные связи в СССР, способствовало местничеству, то есть преобладанию региональных интересов над общенациональными. Но Хрущев считал, что еще большей опасностью является ведомственность, то есть преобладание интересов центральной отраслевой бюрократии.

После отстранения Хрущева от власти новое руководство во главе с Л. Брежневым и А. Косыгиным сочло, что местничество – более серьезная проблема, и вернулось к отраслевой системе управления.

Исторические источники:

Хрущев Н.С. Воспоминания. М., 1997.

Автор статьи: Шубин А.В.