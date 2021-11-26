ДИКТАТУРА

ДИКТАТУРА (латинское dictatura - не­ог­ра­ни­чен­ная власть, от dicto - час­то го­во­рить, пред­пи­сы­вать, дик­то­вать) - форма государственного правления, при которой власть сконцентрирована в руках одного человека, группы лиц, клики или партии, монополизирующих её.

Осу­ще­ст­в­ля­ет­ся при от­сут­ст­вии кон­тро­ля со сто­ро­ны об­ще­ст­ва и го­су­дар­ст­ва с по­мо­щью различных форм на­си­лия. В ши­ро­ком смыс­ле сло­ва под диктатурой под­ра­зу­ме­ва­ет­ся жё­ст­кая ав­то­ри­тар­ная или то­та­ли­тар­ная власть, не от­вет­ст­вен­ная пе­ред гра­ж­да­на­ми дан­но­го го­су­дар­ст­ва. Диктатура - это мо­но­кра­тия, ко­то­рая в важ­ней­ших ас­пек­тах по­ли­тической са­мо­ор­га­ни­за­ции об­ще­ст­ва яв­ля­ет­ся ан­ти­по­дом де­мо­кра­тии . Различные дик­та­тор­ские ре­жи­мы еди­ны в не­при­ятии кон­сти­туционных и плю­ра­ли­стических прин­ци­пов де­мо­кра­тии. Для них ха­рак­тер­но от­сут­ст­вие га­ран­тий прав и сво­бод че­ло­ве­ка и гра­ж­да­нина , раз­де­ле­ния вла­стей, ре­аль­но­го пред­ста­ви­тель­ст­ва на­ро­да в ор­га­нах государственной вла­сти и других де­мо­кра­тических прин­ци­пов и норм государственной жиз­ни.

Диктатура име­ет различные фор­мы, её мож­но об­на­ру­жить во всех ци­ви­ли­за­ци­ях и ис­то­рических эпо­хах, с древ­ней­ших вре­мён по на­стоя­щее вре­мя, как на Вос­то­ке, так и на За­па­де. По­ли­тические сис­те­мы дик­та­тор­ско­го ти­па су­ще­ст­ву­ют в 2 фор­мах: ав­то­ри­тар­ной и то­та­ли­тар­ной. Наи­бо­лее ти­пич­ны­ми по­ли­тическими сис­те­ма­ми дик­та­тор­ско­го ти­па в XX веке яв­ля­лись то­та­ли­тар­ные ре­жи­мы: фа­ши­ст­ский ре­жим в Ита­лии, на­цио­нал-со­циа­ли­сти­че­ский в Гер­ма­нии - на пра­вом по­ли­тическом флан­ге и боль­ше­ви­ст­ский в СССР - на ле­вом флан­ге. Тер­мин «Диктатура про­ле­та­риа­та» ис­поль­зо­вал­ся в мар­кси­ст­ско-ле­нин­ской идео­ло­гии для обо­зна­че­ния фор­мы государственной вла­сти в со­циа­ли­стических го­су­дар­ст­вах на эта­пе пе­ре­хо­да от ка­пи­та­лиз­ма к со­циа­лиз­му. Вы­де­ля­ют­ся так­же «гиб­рид­ные», или сме­шан­ные, ре­жи­мы, в ко­то­рых ор­га­ни­че­ски со­че­та­ют­ся эле­мен­ты как то­та­ли­та­риз­ма, так и ав­то­ри­та­риз­ма. К ним, как пра­ви­ло, от­но­сят во­енные ре­жи­мы, су­ще­ст­во­вав­шие в XX веке в Ис­па­нии, Пор­ту­га­лии, Гре­ции, Чи­ли и ря­де других стран. Во мно­гих раз­ви­ваю­щих­ся стра­нах по­ли­тич. ор­га­ни­за­ция не дос­тиг­ла сис­тем­ной це­ло­ст­но­сти, и по­это­му её нель­зя чёт­ко со­от­не­сти с оп­ре­де­лён­ным ти­пом диктатуры. Пре­об­ла­да­ют сме­шан­ные, или про­ме­жу­точ­ные, ре­жи­мы на­по­до­бие тех, ко­то­рые по­лу­чи­ли название де­мо­кра­тического ав­то­ри­та­риз­ма или ав­то­ри­тар­ной де­мо­кра­тии.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)