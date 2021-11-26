ДИКТАТУРА
ДИКТАТУРА (латинское dictatura - неограниченная власть, от dicto - часто говорить, предписывать, диктовать) - форма государственного правления, при которой власть сконцентрирована в руках одного человека, группы лиц, клики или партии, монополизирующих её.
Осуществляется при отсутствии контроля со стороны общества и государства с помощью различных форм насилия. В широком смысле слова под диктатурой подразумевается жёсткая авторитарная или тоталитарная власть, не ответственная перед гражданами данного государства. Диктатура - это монократия, которая в важнейших аспектах политической самоорганизации общества является антиподом демократии. Различные диктаторские режимы едины в неприятии конституционных и плюралистических принципов демократии. Для них характерно отсутствие гарантий прав и свобод человека и гражданина, разделения властей, реального представительства народа в органах государственной власти и других демократических принципов и норм государственной жизни.
Диктатура имеет различные формы, её можно обнаружить во всех цивилизациях и исторических эпохах, с древнейших времён по настоящее время, как на Востоке, так и на Западе. Политические системы диктаторского типа существуют в 2 формах: авторитарной и тоталитарной. Наиболее типичными политическими системами диктаторского типа в XX веке являлись тоталитарные режимы: фашистский режим в Италии, национал-социалистический в Германии - на правом политическом фланге и большевистский в СССР - на левом фланге. Термин «Диктатура пролетариата» использовался в марксистско-ленинской идеологии для обозначения формы государственной власти в социалистических государствах на этапе перехода от капитализма к социализму. Выделяются также «гибридные», или смешанные, режимы, в которых органически сочетаются элементы как тоталитаризма, так и авторитаризма. К ним, как правило, относят военные режимы, существовавшие в XX веке в Испании, Португалии, Греции, Чили и ряде других стран. Во многих развивающихся странах политич. организация не достигла системной целостности, и поэтому её нельзя чётко соотнести с определённым типом диктатуры. Преобладают смешанные, или промежуточные, режимы наподобие тех, которые получили название демократического авторитаризма или авторитарной демократии.