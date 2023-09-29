Продово́льственный нало́г

Продово́льственный нало́г (продналог) — фиксированный продовольственный натуральный налог с крестьян России. Введен по решению Х съезда РКП(б) вместо продразвёрстки 21 марта 1921 в ходе перехода к новой экономической политике . П. н. назначался как доля от произведенных продуктов с учетом урожая, числа едоков и скота в хозяйстве. П. н. был прогрессивным, беднейшие крестьяне от него освобождались. С учетом того, что продразверстка в 1920–1921 дала 367 млн пудов зерновых, П. н. в 1921–1922 был определен в размере 240 млн пудов. В условиях голода 1921–1922 и это количество не было собрано. Сдав П. н., крестьяне могли распоряжаться остальной частью имевшегося у них продовольствия и торговать им. 10 мая 1923 был введен единый денежный налог, заменивший П. н.

Лит. : Поляков Ю. А. Переход к нэпу и российское крестьянство. М., 1967; Ленин В. И. Полное собрание сочинений. Т. 43. М., 1982; Павлюченков С. А. Крестьянский Брест, или Предыстория большевистского нэпа. М., 1996. А. В. Шубин .